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ТАСС

В Минобороны Британии признали наличие разногласий на Западе по ситуации на Украине

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Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

Заместитель главы ведомства Джеймс Хиппи заявил, что западные правительства имеют разные мнения о сценариях завершения конфликта

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Западные страны в публичном пространстве стараются сохранять единство рядов, когда затрагивается тема Украины, однако частные дискуссии свидетельствуют о наличии разных мнений по урегулированию конфликта. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи на брифинге для иностранных журналистов.

"Я осведомлен о том, что в частных беседах многие правительства имеют много разных мнений о том, как должно выглядеть завершение [конфликта] и что можно считать хорошим исходом. Важно, что, несмотря на частные мнения, посыл, который мы направляем публично, выдержан в едином ключе и говорит о том, что приемлемым исходом станет исход, который будет приемлем для президента [Украины Владимира] Зеленского", - сказал он. Хиппи выразил мнение, что разговоры западных стран о "территориальных компромиссах" в контексте украинского кризиса будут означать "нарушение территориальной целостности Украины".

Он также заявил, что Лондон играет ведущую роль в вопросе обеспечения поставок вооружений Киеву, в том числе за счет закупок оружия у других государств. По утверждению замминистра обороны Великобритании, российское руководство "пришло бы в ярость", узнав, какие именно страны "со всего мира" участвуют в поставках украинским властям боеприпасов, противотанковых ракетных комплексов и переносных зенитных ракетных комплексов. 

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Страны
Великобритания
Украина
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