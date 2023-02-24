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ТАСС

Пентагон заявил, что США хотят безопасного поведения в космосе всех заинтересованных стран

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @ivan_mks63

Глава командования космических операций Космических сил США Стивен Уайтинг сообщил, что США рассматривают Россию и КНР в качестве главных соперников и вызовов в космосе

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают космос как "командный вид спорта", поэтому рассчитывают на безопасное поведение на орбите всех заинтересованных государств. Об этом в среду заявил глава командования космических операций Космических сил США Стивен Уайтинг в ходе онлайн-конференции.

"Я хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем космос как командный вид спорта, где ни одна страна или [космическое] агентство не могут выполнить все задачи, которые там необходимо выполнять", - сказал он. В этой связи Уайтинг подчеркнул, что "США хотят видеть, что все участники являются профессионалами и демонстрируют безопасное поведение на орбите".

При этом глава командования отметил, что США по-прежнему рассматривают Россию и КНР в качестве своих главных соперников и вызовов в космосе. Он указал, что особенно США сейчас беспокоит Китай, который "совершил за последние 15-20 лет прорыв в космосе". 

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Страны
Китай
Россия
США
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