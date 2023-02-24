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ТАСС

Столтенберг: после конфликта на Украине НАТО намерена не позволить РФ идти прежним путем

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET

Альянс должен гарантировать, что история не повторится, отметил генсек

ВАРШАВА, 22 февраля. /ТАСС/. НАТО намерена не допустить продолжения движения России прежним курсом после конфликта на Украине, чтобы "не допустить новой агрессии". Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на встрече глав государств "Бухарестской девятки" (девяти стран Восточной Европы и Балтии) в Варшаве, в которой принял участие президент США.

"Мы должны поддерживать и наращивать нашу военную поддержку Украине и дать ей все, чтобы победить, - заявил он. - Мы не знаем, когда война закончится, но, когда она закончится, мы должны гарантировать, что история не повторится".

Столтенберг назвал другими "актами агрессии России" операцию по принуждению Грузии к миру после нападения Тбилиси на Южную Осетию в августе 2008 года, а также воссоединение Крыма с Россией путем референдума после переворота в Киеве в 2014 году.

"Мы не можем позволить России отщипывать по кусочку от нашей безопасности, мы должны разорвать цикл российской агрессии", - сказал Столтенберг, пообещав защищать "каждый дюйм натовской земли".

Россия до начала специальной военной операции, в январе 2022 года выступила с последними дипломатическими предложениями в адрес Вашингтона и Брюсселя о создании справедливой системы безопасности в Европе, в которой Украина имела бы подтвержденный нейтральный статус. Российские предложения, были отвергнуты, как и те, которые Россия выдвигала в сфере создания единого пространства европейской безопасности начиная с 2002 года, когда был создан Совет Россия - НАТО, деятельность которого была свернута в октябре 2021 года под давлением НАТО. 

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Страны
Грузия
Польша
Россия
США
Украина
Южная Осетия
Проекты
NATO
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