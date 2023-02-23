В Хорватии считают, что конфликт на Украине завершится договоренностями между США и РФ

Президент страны Зоран Миланович ранее отказался обучать украинских солдат на территории республики, а также исключил возможность отправки на Украину хорватских солдат

БЕЛГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине является частью противостояния между США и Россией, и договариваться по его итогам также будут американцы и россияне. Такое мнение выразил в среду президент Хорватии Зоран Миланович.

"Сейчас при обсуждении этой темы ломают копья в США, так как это американская и российская война, а не германская или хорватская. Это американская и российская война, и договоренности будут достигнуты именно между ними. <...> Россияне вчера сказали, что приостанавливают участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Американцы это сделали в 2001 году, [президент Джордж] Буш это сделал. <...> Тот, кто думает, что это (конфликт на Украине - прим. ТАСС) началось год назад, или лжет самому себе, или ничего не видит", - цитирует Милановича телеканал N1.

Ранее президент Хорватии отказался обучать украинских солдат на территории республики, а также исключил возможность отправки на Украину хорватских солдат. По словам Милановича, отправка немецких и американских танков Киеву лишь затянет этот конфликт и впоследствии может привести к третьей мировой войне.