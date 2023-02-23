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В США назвали источники танков M1 Abrams для Украины

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Американский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams.
Источник изображения: © U.S. Army / Spc. Hubert Delany

Танки M1 Abrams для Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть как заказаны у их производителя — компании General Dynamics, так и взяты из имеющихся запасов армии США. Возможные источники боевой техники для Киева в беседе с Breaking Defense назвал первый заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по военно-политическим вопросам Стэнли Браун.

Собеседник не исключил, что танки, которые от США может получить Украина, будут включать в себя одновременно новые и имеющиеся на вооружении у американской армии варианты, что ускорит поставки для ВСУ. «Потенциально они могут быть комбинацией готовых и отсутствующих запасов», — сказал Браун.

В январе военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» не уступает американскому M1 Abrams и британскому Challenger 2 по характеристикам. По его словам, отечественная машина относится к разряду самых современных и обладает, в частности, меньшим весом, высокой маневренностью, скорострельностью, повышенной дальностью ведения боя.

В том же месяце президент США Джо Байден сообщил, что правительство приняло решение отправить на Украину 31 танк M1 Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Challenger 2
M1 Abrams
Т-90 "Владимир"
Компании
General Dynamics
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