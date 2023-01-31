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В России сравнили танки Abrams и Challenger c Т-90М «Прорыв»

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Т-90М «Прорыв»
Т-90М «Прорыв».
Источник изображения: Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин считает, что российский танк Т-90М «Прорыв» не уступает американскому M1 Abrams и британскому Challenger 2 по характеристикам. Такое мнение он высказал в беседе с KP.RU.

По его словам, отечественная машина относится к разряду самых современных и обладает меньшим весом, высокой маневренностью, скорострельностью, повышенной дальностью ведения боя, а также уникальной особенностью — она может стрелять через ствол противотанковой управляемой ракетой.

В свою очередь Challenger имеет мощную 120-миллиметровую пушку, а Abrams оснащен связью с космосом и управляемыми снарядами. В остальном, по мнению аналитика, указанную западную технику можно сравнить с советскими модификациями «Т».

Дандыкин считает, что появление западных танков в зоне СВО серьезно не скажется на ходе боевых действий. «Все будет зависеть от мастерства наших танкистов и летчиков», — заключил он.

Ранее экс-глава военной разведки Франции генерал Кристоф Гомар выразил мнение, что отправка Францией танков на Украину станет точкой невозврата и ослабит французскую армию. Он также подчеркнул, что Париж не может просто так отправить танки Киеву, так как их во французской армии всего 220 штук, а новые не производятся.

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из 12 стран-партнеров по НАТО. В свою очередь власти США приняли решение поставить Киеву 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи.

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Украина
Франция
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
M1 Abrams
Т-90 "Владимир"
Проекты
NATO
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