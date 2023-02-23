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Военное обозрение

«Боеприпасов просто стали давать как всем»: Ходаковский прокомментировал ситуацию с боеприпасами для ЧВК «Вагнер»

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Источник изображения: topwar.ru

Проблема с поставкой боеприпасов ЧВК "Вагнер" вышла в широкое медийное поле, заставив Минобороны сделать по данному факту официальное заявление и опровергнуть блокировку поставки снарядов "музыкантам". Свою точку зрения на эту ситуацию высказал Александр Ходаковский.

По словам командира "Востока", проблема заключается вовсе не в том, что "вагнеровцев" перестали снабжать боеприпасами, а в том, что их посадили на общие нормы, начав снабжать, как и другие подразделения российской армии. Стали давать как всем. Ранее ЧВК получал больше боеприпасов, под него специально выделяли авиацию, оперативно-тактические и крылатые ракеты и т.д. И "музыканты" давали результат, продвигаясь вперед. Сейчас все урезали.

Признаться, мы по-хорошему завидовали "вагнерам", когда у них была своя фронтовая авиация, суточная норма в два Искандера и один Калибр (...) когда тащили к ним со всей страны зеков...Завидовали, но понимали, что не всякому дай такое снабжение - и он даст такой, как они, результат. Результат сослагается не только из количества

- пишет он в своем ТГ-канале.

По мнению Ходаковского, общие нормы расхода боеприпасов, на которые посадили "Вагнер", не позволяют вести нормальное наступление, это касается и подразделений российской армии. Как пример он привел ситуацию под Угледаром, где наши специально снижали суточный расход боеприпасов, чтобы накопить побольше снарядов для первого дня наступления. Отсюда и проблемы с невозможностью продвигаться дальше.

Между тем, дефицита боеприпасов на фронте нет, об этом неоднократно сообщали различные источники. Российский ВПК сумел в несколько раз повысить количество выпускаемых снарядов всех калибров, даже превысив необходимые объемы.

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Проекты
ЧВК
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