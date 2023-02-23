Президент Сербии Вучич пожаловался на невозможность получения ранее заказанных в России систем РЭБ

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Сербия оказалась не в состоянии получить системы радиоэлектронной борьбы «Красуха» и «Репеллент», которые ранее были заказаны Белградом в Российской Федерации. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.

Ранее Вучич также отмечал, что в текущей ситуации невозможно получать запасные части и любую другую продукцию военного назначения из России. Такая ситуация, по его словам, сложилась не из-за российской стороны. Кроме того, встает вопрос о том, что можно ввозить из Китая, и это заставляет Белград рассчитывать на собственные силы и возможности.

Вучич заявил, что в мире началась глобальная гонка вооружений. Это – еще одно свидетельство тому, что современный мир движется к эскалации. Такой вывод он сделал, ознакомившись с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ и со вчерашним выступлением президента США Джо Байдена в Польше. Как отметил Вучич, для каждого из мировых лидеров правда – на их стороне. И Путин, и Байден, по его словам, демонстрируют бескомпромиссность и стремление действовать в своих интересах.

Что касается ситуации на Украине, то Вучич отмечает интенсивность боевых действий со стороны российских вооруженных сил. Он также не исключает, что киевский режим тоже предпримет попытку контрнаступления в ближайшее время. Сербский лидер рассматривает возможность неких «серьезных изменений» в политике Запада по отношению к Сербии.

Известно, что США и Евросоюз оказывают на Белград очень серьезное давление, вынуждая небольшую балканскую страну присоединиться к антироссийскому курсу «коллективного Запада» и признать независимость Косово. В то же время, в ЕС Сербию пока не принимают, и это обстоятельство ранее вызвало критику со стороны венгерского руководства, которое назвало позорным воспрепятствование Брюсселем присоединения к Евросоюзу стран Западных Балкан.