Войти
Военное обозрение

Президент Сербии Вучич пожаловался на невозможность получения ранее заказанных в России систем РЭБ

348
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Сербия оказалась не в состоянии получить системы радиоэлектронной борьбы «Красуха» и «Репеллент», которые ранее были заказаны Белградом в Российской Федерации. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.

Ранее Вучич также отмечал, что в текущей ситуации невозможно получать запасные части и любую другую продукцию военного назначения из России. Такая ситуация, по его словам, сложилась не из-за российской стороны. Кроме того, встает вопрос о том, что можно ввозить из Китая, и это заставляет Белград рассчитывать на собственные силы и возможности.

Вучич заявил, что в мире началась глобальная гонка вооружений. Это – еще одно свидетельство тому, что современный мир движется к эскалации. Такой вывод он сделал, ознакомившись с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ и со вчерашним выступлением президента США Джо Байдена в Польше. Как отметил Вучич, для каждого из мировых лидеров правда – на их стороне. И Путин, и Байден, по его словам, демонстрируют бескомпромиссность и стремление действовать в своих интересах.

Что касается ситуации на Украине, то Вучич отмечает интенсивность боевых действий со стороны российских вооруженных сил. Он также не исключает, что киевский режим тоже предпримет попытку контрнаступления в ближайшее время. Сербский лидер рассматривает возможность неких «серьезных изменений» в политике Запада по отношению к Сербии.

Известно, что США и Евросоюз оказывают на Белград очень серьезное давление, вынуждая небольшую балканскую страну присоединиться к антироссийскому курсу «коллективного Запада» и признать независимость Косово. В то же время, в ЕС Сербию пока не принимают, и это обстоятельство ранее вызвало критику со стороны венгерского руководства, которое назвало позорным воспрепятствование Брюсселем присоединения к Евросоюзу стран Западных Балкан.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Польша
Россия
Сербия
США
Украина
Продукция
Красуха-4
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
05.12.2022
"Очень умный политик": польский посол в США рассказал о Путине и Украине
08.07.2022
Сербия в огне гибридной войны Запада
01.03.2022
ТАС: у Путина есть рациональные причины для операции на Украине
19.11.2021
National Review (США): чувствуя слабость Запада, Путин набирает силу в Европе
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 09:12
  • 215
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 23.02 08:11
  • 45237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:02
  • 1
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 23:28
  • 1
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева
  • 22.02 13:23
  • 1
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин
  • 22.02 13:23
  • 1
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота
  • 22.02 12:42
  • 232
Космонавтика Илона Маска