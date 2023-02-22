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ТАСС

США не хотят уничтожать РФ, но не дадут ей победить на Украине. Речь Байдена в Варшаве

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Президент США Джо Байден выступает в Варшаве, Польша. 21 февраля 2023 года
Президент США Джо Байден выступает в Варшаве, Польша. 21 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

США не стремятся уничтожить Россию, а Запад не планировал нападать на нее. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая с речью в рамках своего визита в Варшаве. При этом он подчеркнул, что РФ не сможет победить на Украине.

В своей 20-минутной речи Байден не стал напрямую комментировать заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные во вторник в его послании Федеральному собранию, в том числе касающиеся приостановки участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Вместо этого американский лидер выступил в традиционном для американских политиков жанре, упирая на ценность свободы и демократии и обещая всемерную поддержку Украине.

ТАСС собрал основные заявления президента США.

Испытание для Запада

Байден признался, что российская спецоперация на Украине стала испытанием для Европы, США и НАТО: "Все демократии подверглись испытанию". При этом он в очередной раз заверил в приверженности Запада поддержке Украины: "Не должно быть сомнений в том, что наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделена, и мы не устанем".

Говоря о НАТО, которую он назвал "самым сильным оборонительным союзом в мировой истории", Байден заметил, что Россия знает о "приверженности США своим союзникам по НАТО и пятой статье [Вашингтонского договора НАТО]". "Нападение на одного [члена НАТО] означает нападение на всех", - подчеркнул Байден.

Судьба Украины

Президент США уверен, что Россия не сможет одержать победу в конфликте на Украине. По его словам, "жестокость не способна сломить волю свободных людей". При этом Байден подчеркнул, что именно Москва может положить конец этому конфликту.

Ранее во вторник Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы защитить людей на ее "исторических землях", обеспечить свою безопасность и ликвидировать угрозу, исходившую от нынешних властей Украины. Он отметил, что Москва будет "шаг за шагом, аккуратно и последовательно" решать задачи операции.

Объявление о ненападении

В своей речи Байден обратился напрямую к "российскому народу": "США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию". "Миллионы граждан России, которые хотят лишь жить в мире со своими соседями, на являются [нашими] врагами", - подчеркнул Байден.

Таким образом президент США вступил в заочную полемику с Путиным, который возложил на Запад вину за конфликт на Украине. "Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", - подчеркивал Путин.

Новые санкции

Как и накануне в Киеве, в ходе варшавской речи президент США пообещал продолжить санкционное давление на Россию, указав, что это "самый масштабный в истории санкционный режим, который действовал против какой-либо страны". Он повторил обещание объявить о новых ограничительных мерах на этой неделе.

При этом российский президент в послании указывал, что руководители западных стран с помощью антироссийских санкций хотят "заставить страдать" граждан РФ, но "их расчет не оправдался". Он напомнил, что уже в марте 2022 года был запущен пакет мер по поддержки бизнеса и экономики, общая сумма которого составила порядка 1 трлн рублей, подчеркнув, что "это не эмиссионная политика". 

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