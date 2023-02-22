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Газета.ru

«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева

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Украинские военнослужащие на границе с Белоруссией возле Чернобыля, 20 февраля 2023 года
Украинские военнослужащие на границе с Белоруссией возле Чернобыля, 20 февраля 2023 года.
Источник изображения: Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Минобороны Белоруссии оценило обстановку как кризисную из-за «прямых угроз» для страны

Украина сосредоточила значительную группировку войск на границе с Белоруссией, заявил помощник министра обороны РБ полковник Валерий Ревенко. По его словам, вооруженный конфликт на Украине существенно обострил ситуацию на южной границе страны. Министерство обороны республики также охарактеризовало ситуацию вокруг Белоруссии как кризисную и объяснило такую оценку увеличением военного присутствия НАТО в Европе.

В Минобороны Белоруссии заявили, что обнаружили на белорусско-украинском участке границы большую группировку армии Украины.

«В непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии»,

- заявил помощник главы ведомства по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.

По его словам, вооруженный конфликт на Украине «существенно обострил ситуацию» на южной границе страны. В Минобороны указали, что украинские военные продолжают разведывательную деятельность в отношении Белоруссии, в том числе применяя беспилотники, которые «периодически» нарушают воздушное пространство страны.

Представитель оборонного ведомства также назвал высокой вероятность возникновения вооруженных провокаций и приграничных инцидентов. Он добавил, что если раньше белорусские военные только фиксировали провокации, то теперь начали реагировать на них.

«От нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт на Украине в текущих рамках или станет более масштабным», - подчеркнул представитель минобороны.

Прямые угрозы безопасности

Ревенко рассказал, что Министерство обороны оценивает ситуацию вокруг Белоруссии как кризисную, а для военной безопасности страны существуют прямые угрозы.

"Прежде всего эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия", - цитирует Ревенко пресс-служба ведомства.

В Минобороны республики полагают, что НАТО может создать ударные группировки на белорусском направлении.

"По сути, сформированы условия, при которых на основе уже развернутых воинских частей и подразделений Объединенных вооруженных сил НАТО в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки войск", - заявил Ревенко.

Он напомнил, что "в Европе на постоянной основе дислоцируются более 60 тыс. военнослужащих США, оснащенных современным ударным вооружением, а также около 34 тыс. солдат НАТО», которые находятся там в рамках усиления восточного фланга альянса. При этом более 22 тыс. военнослужащих размещены в Польше и странах Балтии.

Президент страны Александр Лукашенко 16 февраля заявил, что белорусская армия готова начать воевать вместе с российской, если с территории Украины в Белоруссию придет «хоть один солдат». По его словам, в случае агрессии украинской армии «ответ будет жесточайший» и «война приобретет совсем другой характер».

При этом он напомнил, что Россия является союзником Белоруссии, у стран есть совместная военная группировка, но Москва никогда не просила, чтобы «Беларусь начала войну против Украины». Лукашенко также рассказал, что Минск не планирует объявлять мобилизацию, пока стране ничего не угрожает.

Украина ранее неоднократно заявляла о возможной подготовке атаки с белорусского направления. В Минске эти утверждения опровергали. 17 февраля украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что считает участие войск Белоруссии в конфликте на Украине маловероятным, поскольку «белорусские солдаты не хотят воевать против Украины».

На следующий день командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил об увеличении плотностей минных полей вдоль границы с Белоруссией в десятки раз. Он также рассказал о создании системы инженерных заграждений и системы оборонительных рубежей вдоль северной границы.


Алиса Андреева

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