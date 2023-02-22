Войти
ТАСС

Президент Сербии ожидает серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней

331
0
0
Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: AP Photo/ Andreea Alexandru

По мнению Александара Вучича, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Белграда как в политическом, так в военном и других отношениях

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Ситуация в зоне проведения Россией специальной военной операции на Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней. Такое мнение президент Сербии Александар Вучич выразил во вторник на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

"Из заявлений президента России [Владимира] Путина ясно, что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так в военном и во всех остальных отношениях, - сказал Вучич журналистам. - Это то, что мы ожидали, и я рассчитываю увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада".

Вучич по итогам своего участия в состоявшейся ранее Мюнхенской конференции по безопасности выразил сомнения в том, что мир может наступить в скором времени. Он также отметил, что конфликт на Украине в ближайшее время будет лишь усугубляться и расширяться и в конечном счете станет неконтролируемым.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва будет "шаг за шагом, аккуратно и последовательно" решать задачи СВО, отметив, что страны Запада используют Украину одновременно и как таран против России, и как полигон. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Сербия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
22.02.2023
Сербия планирует увеличение военных расходов и закупку истребителей Dassault Rafale
07.03.2022
Die Welt: Западу только кажется, что Россия изолирована. За ней стоят страны с большинством населения Земли
07.02.2022
Спасибо, Путин. Теперь США не уйдут из Европы
01.02.2021
За изгнание из Ливии США огрызаются на Россию
26.02.2008
Истребители нон грата. Алжир меняет форму отношений с Москвой
18.02.2008
Кондолиза Райс предотвращает постсоветскую угрозу. В сенате США обсудили внешнеполитические планы Вашингтона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 09:10
  • 45171
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.02 08:55
  • 3
В Думе заявили, что арендное жилье для работников ОПК простимулирует трудовую миграцию
  • 22.02 08:18
  • 199
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 16:56
  • 2
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 21.02 16:25
  • 8
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК