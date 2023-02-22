Президент Сербии ожидает серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней

По мнению Александара Вучича, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Белграда как в политическом, так в военном и других отношениях

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Ситуация в зоне проведения Россией специальной военной операции на Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней. Такое мнение президент Сербии Александар Вучич выразил во вторник на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

"Из заявлений президента России [Владимира] Путина ясно, что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так в военном и во всех остальных отношениях, - сказал Вучич журналистам. - Это то, что мы ожидали, и я рассчитываю увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада".

Вучич по итогам своего участия в состоявшейся ранее Мюнхенской конференции по безопасности выразил сомнения в том, что мир может наступить в скором времени. Он также отметил, что конфликт на Украине в ближайшее время будет лишь усугубляться и расширяться и в конечном счете станет неконтролируемым.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва будет "шаг за шагом, аккуратно и последовательно" решать задачи СВО, отметив, что страны Запада используют Украину одновременно и как таран против России, и как полигон.