В Индии заявили, что конфликт на Украине не повлиял на отношения Моди и Путина

Индийско-российские связи остаются чрезвычайно устойчивыми, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 февраля. /ТАСС/. Украинский конфликт не повлиял на отношения премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина, индийско-российские связи остаются чрезвычайно устойчивыми. Об этом заявил во вторник глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Нет-нет. Наши отношения с Россией необычайно устойчивы. Они были чрезвычайно устойчивы при всей этой турбулентности в глобальной политике", - сказал Джайшанкар в интервью информационному агентству ANI, отвечая на вопрос, повлиял ли украинский кризис на отношения Моди и Путина и в целом на российско-индийские связи.

По словам главы индийского МИД, "мир все еще очень разделен" по поводу конфликта на Украине, но "этот сложный вопрос не следует сводить к тому, на какой ты стороне - за мир или за войну". "Я думаю, что это намного более запутанный вопрос и мы вовлечены в некоторые сложности. Но мы должны подождать и посмотреть, куда это идет", - отметил Джайшанкар.