Кулеба сообщил, что Украина, НАТО и ЕС договорились координировать поставки вооружений

По словам главы МИД Украины, есть возможности и потенциал для производства и поставок оружия и боеприпасов

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Украина, НАТО и ЕС договорились наладить координацию для обучения украинских военных на Западе, производства и поставок западного оружия и боеприпасов для украинских военных. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем по итогам встречи в Брюсселе.

"Мы должны работать, чтобы дать ответ на три вопроса: как наиболее эффективно тренировать и обучать, как производить и как поставлять оружие и боеприпасы, а также как доставлять это все на поле боя наиболее эффективным образом", - сказал Кулеба, заявление которого транслировалось по украинскому телеканалу "Рада". "Мы должны разработать наиболее эффективный механизм в этом отношении, мы договорились создать такой механизм и назначить конкретных людей, которые будут отвечать за то, чтобы у нас была очень хорошая координация между производителям, подрядчиками и потребителями", - добавил он.

"Есть возможность и потенциал для производства [оружия и боеприпасов], есть возможность и потенциал для поставок. Мы просто должны наладить координацию, чтобы это все хорошо работало с логистической точки зрения", - сказал глава МИД Украины.

По словам Кулебы, он попросил генсека НАТО пригласить представителей украинских предприятий военно-промышленного комплекса для участия в ежегодном форуме оборонной промышленности альянса. Глава МИД Украины назвал поставки западного оружия и боеприпасов Киеву самой большой логистической операцией после Второй мировой войны. Кулеба также заявил, что страны ЕС должны расширить программу подготовки украинских военных пилотов.