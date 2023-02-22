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ТАСС

Путин: обещания Запада о стремлении к миру в Донбассе обернулись жестоким подлогом и ложью

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Украинские военные в Донбассе
Украинские военные в Донбассе.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

Президент отметил, что западные страны "все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Обещания западных стран стремиться к миру на Донбассе обернулись жестоким подлогом и ложью, эти страны занимались крючкотворством. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру на Донбассе обернулись, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими. Все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе", - отметил президент. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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