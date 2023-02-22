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ЦАМТО

МО Индии в 2023/24 ф.г. выделит на закупки ПВН у местных компаний 75% бюджетных средств на приобретение ВиВТ

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Флаг Индии
Флаг Индии.
Источник изображения: военное.рф

ЦАМТО, 21 февраля. В бюджете Минобороны Индии в 2023/24 ф.г. по статье "капитальные расходы" выделены рекордные 75% средств (около 1 трлн. рупий или 12 млрд. долл.) для закупки ПВН у местных компаний (в 2022/23 ф.г. эта цифра составляла 68%).

Об этом в рамках выставки Aero India 2023 в Бангалоре 15 февраля объявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

В частности, по его словам, в 2023/24 ф.г. Министерству обороны выделены средства в размере 13,18% от общего государственного бюджета, утвержденного в сумме 45,03 трлн. индийских рупий.

При этом капитальные расходы на модернизацию и развитие инфраструктуры в оборонном бюджете увеличены до 1,63 трлн. рупий.

Р.Сингх назвал это решение беспрецедентным шагом, предпринятым правительством для дальнейшего укрепления оборонного сектора и сведения к минимуму зависимости от импорта.

Как отмечается в пресс-релизе Минобороны Индии, за последние несколько лет в стране была сформирована благоприятная для национальной промышленности среда, которая создает все возможности для роста местных компаний, обеспечения целостного развития нации, одновременно удовлетворяя потребности дружественных стран в области безопасности. Это соответствует концепции премьер-министра Нарендры Моди "Делай в Индии, делай для мира".

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Страны
Индия
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