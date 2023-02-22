Войти
ТАСС

В Испании заявили, что никто в ЕС не выступил против совместной закупки оружия для Украины

288
0
0
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: © VALENTYN OGIRENKO

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес уточнил, что теперь инициативу должны обсудить министры обороны Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел ЕС обсудили в понедельник в Брюсселе возможность совместной закупки оружия для Украины. Как заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по итогам встречи, никто из его коллег не высказался против этой идеи.

Комментируя предложение Эстонии о совместных закупках странами Евросоюза оружия и боеприпасов для Украины, испанский министр сказал: "Не все высказались [по этому вопросу], но было большинство [поддержавших идею], и, определенно, никто не высказал своего отторжения".

Альбарес уточнил, что теперь инициативу должны обсудить министры обороны ЕС. "Сегодня были политические дебаты", - отметил он, добавив, что необходимо оценить работоспособность такого предложения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Украина
Эстония
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
20.01.2023
Шольц назвал главное условие поставок Украине "Леопардов"
10.12.2019
El Mundo ‪(Испания): Латвия — уголок Европы, где верят в "российский захват за 36 часов"
18.11.2019
Polityka (Польша): действительно ли Эммануэль Макрон не любит НАТО?
10.04.2019
Dagens Industri (Швеция): Россия должна вернуться домой, в Европу
26.09.2018
Война в третьем мире
16.06.2016
Варшавский саммит НАТО – театр одного актера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 09:03
  • 45166
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.02 08:55
  • 3
В Думе заявили, что арендное жилье для работников ОПК простимулирует трудовую миграцию
  • 22.02 08:18
  • 199
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 16:56
  • 2
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 21.02 16:25
  • 8
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК