В Испании заявили, что никто в ЕС не выступил против совместной закупки оружия для Украины

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес уточнил, что теперь инициативу должны обсудить министры обороны Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел ЕС обсудили в понедельник в Брюсселе возможность совместной закупки оружия для Украины. Как заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по итогам встречи, никто из его коллег не высказался против этой идеи.

Комментируя предложение Эстонии о совместных закупках странами Евросоюза оружия и боеприпасов для Украины, испанский министр сказал: "Не все высказались [по этому вопросу], но было большинство [поддержавших идею], и, определенно, никто не высказал своего отторжения".

Альбарес уточнил, что теперь инициативу должны обсудить министры обороны ЕС. "Сегодня были политические дебаты", - отметил он, добавив, что необходимо оценить работоспособность такого предложения.