Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители

Джонсон также выступил с утверждением, что "Китай готовится начать вооружать Россию"

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс считают необходимым, чтобы западные союзники Украины передали Киеву истребители. Об этом они заявили в понедельник вечером в ходе посвященных ситуации на Украине дебатов в Палате общин британского парламента.

"Не может быть никаких мыслимых оснований для того, чтобы откладывать передачу танков Украине. Нам нужно, чтобы эта техника - Abrams, Challenger, Leopard - начали менять ситуацию на поле боя в реальном времени уже в следующие несколько недель, а не в течение года, - сказал Джонсон. - Замечательно, что мы предлагаем обучать украинских пилотов управлению истребителями НАТО, но любопытно, что мы делаем это в отсутствие принципиального решения предоставить им самолеты. Так что давайте перейдем к делу и передадим им истребители".

Джонсон также выступил с утверждением, что "Китай готовится начать вооружать Россию", назвав это причиной того, почему Запад должен активизировать поставки вооружений Украине. Кроме того, он призвал переосмыслить то, что следует "считать украинской победой и считать Украиной". По его словам, Запад должен помочь Киеву "не в восстановлении границ по состоянию на 24 февраля 2022 года, а границ 1991 года".

Джонсон также считает, что королевство должно будет активно участвовать в выработке мирного решения для Украины, не повторяя ошибок прошлого, одной из которых экс-премьер считает то, что после 2014 года Лондон уступил Берлину и Парижу право участвовать в мирном урегулировании. При этом, по его словам, "нельзя сказать, что нормандский формат, этот процесс был успешным".

Трасс, со своей стороны, отметила, что Великобритании и ее союзникам "необходимо делать все возможное, чтобы Украина как можно скорее победила". По ее словам, с этой целью Киеву среди прочего необходимо передать истребители.

Она также призвала использовать замороженные странами Запада российские активы для восстановления Украины и заявила, что снятие санкций с России должны быть увязано с проведением реформ Москвой.