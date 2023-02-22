МИД Польши: промышленность в ЕС не может обеспечить Украину боеприпасами в нужные сроки

По словам главы ведомства Збигнева Рау, Евросоюзу могут потребоваться годы на налаживание производства боеприпасов

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Европейскому союзу могут потребоваться годы на налаживание производства боеприпасов в необходимом Украине количестве, поэтому пока ЕС концентрируется на поставках Киеву имеющегося в распоряжении отдельных стран вооружения. Об этом заявил в понедельник глава МИД республики Збигнев Рау, общаясь с журналистами по итогам встречи министров иностранных дел ЕС.

По его словам, в ходе встречи обсуждалось предложение Эстонии, касающееся общей закупки Евросоюзом боеприпасов для Украины. Как указал Рау, обсуждение свелось к "выявлению общей проблемы, которая означает, что военное производство оборонного вооружения Евросоюза соответствует мирному времени". "А мы имеем дело с войной, и спрос на эту продукцию соответствует требованиям военных действий с украинской стороны", - сказал польский министр.

"Сейчас мы понимаем, что чтобы запустить европейскую продукцию потребуется время - как минимум месяцы, если не годы, чтобы достигнуть удовлетворительного уровня. Поэтому обсуждается приобретение необходимого, прежде всего, боеприпасов, за пределами ЕС. Но таких источников тоже немного", - пояснил Рау.

"Отсюда призыв многих участников, включая высокого представителя [по иностранным делам и политике безопасности], чтобы европейские страны динамично передавали украинской стороне вооружение, которым они располагают", - добавил он.

Как заключил Рау, в целом по этой теме прошла дискуссия, которая ни к чему не привела. "Проблема диагностирована, но конкретного решения нет, хотя все понимают, что это нужно", - указал он.

Ранее Эстония выступила с предложением приступить к совместным закупкам военной техники для Украины по аналогии с вакцинами от COVID-19. По итогам последнего саммита ЕС на вопрос журналистов о том, обсудили ли страны Евросоюза это предложение, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что участники саммита не были подготовлены к таким дискуссиям. Руководители евроинститутов и лидеры стран ЕС не раз заявляли, что запасы вооружений сообщества иссякли после оказания помощи Украине.