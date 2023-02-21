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ТАСС

DPA: Киев впервые в 2022 году обратился к США с просьбой о поставках кассетных бомб

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

По данным агентства, решение о выполнении просьбы Киева пока не принято

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Украина впервые в прошлом году обратилась к США с просьбой о поставках запрещенных кассетных бомб и фосфорных боеприпасов. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на представителей нескольких стран Североатлантического альянса.

По его информации, власти в Вашингтоне обсуждали данный вопрос. Однако решение о выполнении просьбы Киева, как пишет агентство, по-видимому, пока не принято. В таких странах, как Германия, подписавших договор о запрещении использования кассетных боеприпасов, существуют серьезные сомнения в отношении такого шага. По этой причине, как указывает DPA, правительство ФРГ не хочет разрешать Эстонии поставлять кассетные боеприпасы, ранее произведенные в Германии, на Украину.

"Любые запросы на реэкспорт будут оцениваться в соответствии с обязательствами по Конвенции о кассетных боеприпасах и, соответственно, согласно пункту 18а Закона о контроле над военным оружием", - заявила DPA представитель Минэкономики Германии. "Это влечет за собой запрет на использование, разработку, производство, приобретение, хранение и передачу кассетных боеприпасов", - добавила она.

В пятницу вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития инфраструктуры Александр Кубраков на Мюнхенской конференции потребовал от западных стран предоставить Киеву запрещенные кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы. "Почему мы не можем их использовать? Это наша государственная территория", - приводит его слова агентство DPA.

В конце января правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что вооруженные силы Украины неоднократно применяли запрещенные мины. 

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Страны
Германия
США
Украина
Эстония
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