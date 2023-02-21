Ряд крупных учений проведёт ОДКБ на территории Белоруссии в 2023 году

Военнослужащие 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ России во время тренировки в рамках учений коллективных сил ОДКБ.

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Несколько крупных коалиционных учений проведут страны Организации Договора о коллективной безопасности в Белоруссии до конца текущего года, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов министру обороны РФ Сергею Шойгу на встрече в понедельник.

"Он сообщил министру обороны России, что в 2023 году планом совместной подготовки органов управления формирований сил и средств системы коллективной безопасности предусматривается проведение в Беларуси ряда крупных учений Коллективных сил", - говорится в сообщении секретариата ОДКБ.

"В сентябре запланировано учение с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2023", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2023" и "Эшелон-2023" с подразделениями материально-технического обеспечения", - сказал Тасмагамбетов, слова которого приведены в сообщении.

По словам генсека ОДКБ, "активно идёт работа по совершенствованию системы управления Коллективными силами, в частности, в сфере связи".

Он также проинформировал, что на территории Киргизии предлагается провести учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".