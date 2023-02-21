Войти
Интерфакс-АВН

Ряд крупных учений проведёт ОДКБ на территории Белоруссии в 2023 году

365
0
0
Военнослужащие 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ России во время тренировки в рамках учений коллективных сил ОДКБ
Военнослужащие 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ России во время тренировки в рамках учений коллективных сил ОДКБ.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА "Новости"

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Несколько крупных коалиционных учений проведут страны Организации Договора о коллективной безопасности в Белоруссии до конца текущего года, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов министру обороны РФ Сергею Шойгу на встрече в понедельник.

"Он сообщил министру обороны России, что в 2023 году планом совместной подготовки органов управления формирований сил и средств системы коллективной безопасности предусматривается проведение в Беларуси ряда крупных учений Коллективных сил", - говорится в сообщении секретариата ОДКБ.

"В сентябре запланировано учение с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2023", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2023" и "Эшелон-2023" с подразделениями материально-технического обеспечения", - сказал Тасмагамбетов, слова которого приведены в сообщении.

По словам генсека ОДКБ, "активно идёт работа по совершенствованию системы управления Коллективными силами, в частности, в сфере связи".

Он также проинформировал, что на территории Киргизии предлагается провести учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Киргизия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.12.2021
Миротворцы и спасатели: главные достижения армии России за 2021 год
22.09.2021
«Эдельвейс», наука взаимодействия
02.08.2021
Учениям — свет: ОДКБ начала многомесячный цикл маневров в Средней Азии
29.07.2021
ОДКБ выполняет союзнические обязательства
25.11.2019
Военные и корпорации ежедневно отслеживают выполнение оборонных заказов
22.08.2019
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
24.12.2014
Год преображения армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 16:09
  • 45091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 10:46
  • 7
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:20
  • 182
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 21.02 02:03
  • 1
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина