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ТАСС

"Союз МС-23" доставит на МКС в три раза больше продуктов, чем обычно

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Старт с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16»
Старт с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Источник изображения: «Роскосмос»

Корабль будет запущен утром 24 февраля в беспилотном режиме

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Корабль "Союз МС-23" доставит на Международную космическую станцию (МКС) в три раза больше продуктов питания, чем обычно. Об этом сообщил в понедельник руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

"Союз МС-23" будет запущен утром 24 февраля в беспилотном режиме. Ранее сообщалось, что корабль доставит на орбиту почти 430 кг груза.

"Мы воспользовались этим случаем [отправкой корабля в беспилотном режиме] и решили подкормить экипаж. Везем в три раза больше контейнеров пищи, чтобы запас еды был значительный, просто банальный запас продуктов питания. У нас есть холодильники, там можно фрукты хранить и так далее", - сказал Соловьев в эфире телеканала "Россия-24". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Союз ПКК
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