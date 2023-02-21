"Союз МС-23" доставит на МКС в три раза больше продуктов, чем обычно

Корабль будет запущен утром 24 февраля в беспилотном режиме

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Корабль "Союз МС-23" доставит на Международную космическую станцию (МКС) в три раза больше продуктов питания, чем обычно. Об этом сообщил в понедельник руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

"Союз МС-23" будет запущен утром 24 февраля в беспилотном режиме. Ранее сообщалось, что корабль доставит на орбиту почти 430 кг груза.

"Мы воспользовались этим случаем [отправкой корабля в беспилотном режиме] и решили подкормить экипаж. Везем в три раза больше контейнеров пищи, чтобы запас еды был значительный, просто банальный запас продуктов питания. У нас есть холодильники, там можно фрукты хранить и так далее", - сказал Соловьев в эфире телеканала "Россия-24".