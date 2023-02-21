El País: без артиллерии калибра 155 мм Украина могла бы уже проиграть в конфликте

По версии газеты, Киев испытывает нехватку боеприпасов

МАДРИД, 20 февраля. /ТАСС/. Украина могла бы уже потерпеть поражение в конфликте, если бы не поставки артиллерии калибра 155 мм стран НАТО. Такое мнение выразила в понедельник газета El País.

По ее версии, Киев испытывает нехватку боеприпасов. 60% его арсенала приходится на советскую артиллерию, использующую калибры 122 и 152 мм, боеприпасы для которой больше не производятся в больших количествах ни на Украине, ни в Восточной Европе. Кроме того, речь идет о вооружении, которому уже много лет, поэтому оно может представлять опасность для военных, которые его используют.

Еще 30% арсенала приходится на артиллерию 155-мм калибра. Речь идет примерно о 350 единицах.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.