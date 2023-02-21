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Военное обозрение

Американские аналитики заявили о прекращении Россией развертывания войск в зоне спецоперации в составе батальонных тактических групп

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Источник изображения: topwar.ru

Российские вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции на Украине, более не развертываются в виде батальонных тактических групп. Об этом сообщают американские аналитики из Института изучения войны США, мнение которых приводит украинская пресса.

Как утверждают эксперты, ВС РФ перешли на использование традиционной для российской армии структуры управления войсками – от военного округа и дивизии до батальона. Все подразделения в конкретном географическом районе теперь будут действовать в зоне ответственности одного военного округа, подчиняясь его командованию.

По мнению американских аналитиков, о переходе к новой структуре управления войсками свидетельствует опыт боевых действий в Луганской Народной Республике (ЛНР). Здесь против украинских формирований действуют войска Западного военного округа, которые разворачивают на линии фронта полноценные дивизии.

Как утверждают в Институте изучения войны, командование ВС РФ проводит определенные действия по профессионализации вооруженных сил, которые могут свидетельствовать о подготовке к ведению затяжных боевых действий. Традиционная структура управления войсками подходит для этой цели гораздо лучше, чем прежняя схема, в которой были задействованы батальонные и даже ротные тактические группы.

Командующие военными округами в этом контексте становятся ответственными воинскими начальниками на отдельных направлениях ведения боевых действий в зоне специальной военной операции. Не исключено, что именно с этим и было связано недавнее представление командующих военных округов, а также назначение начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова командующим всеми силами, задействованными в специальной военной операции.

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Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
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