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ТАСС

Павильон с 200 образцами вооружения и военной техники России начал работу на IDEX 2023

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IDEX 2023
Организаторы российской экспозиции представят более 200 перспективных образцов для всех видов вооружения.
Источник изображения: REUTERS

В экспозицию входят образцы бронетехники, средств ракетно-артиллерийского поражения, беспилотные летательные аппараты и средства ПВО

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 20 февраля. /ТАСС/. Российский павильон c более чем 200 образцами вооружения и военной техники начал свою работу на международной оборонной выставке IDEX 2023 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Посетители выставки начали с утра знакомиться с российской экспозицией, в рамках которой свою продукцию представляют ведущие оборонно-промышленные предприятия и холдинги России. В своем павильоне на IDEX 2023 РФ впервые за рубежом демонстрирует высокоточную снайперскую винтовку ORSIS под патрон 12,7х99 стандарта НАТО, огнемет в термобарическом снаряжении МРО-А образец винтовки Чукавина от концерна "Калашников", а также несколько оптических прицелов от холдинга "Швабе". Кроме того, впервые заказчикам с Ближнего Востока демонстрируется новейшая управляемая ракета класса "воздух-поверхность" "Изделие 305Э".

Всего российская экспозиция насчитывает более 200 единиц вооружения и военной техники. В нее входят образцы бронетехники, средств ракетно-артиллерийского поражения, беспилотные летательные аппараты, средства ПВО. Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки. 

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