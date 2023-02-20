В России оценили беспилотник ТрАМП

Российский транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) можно будет ремонтировать непосредственно в поле. Ремонтопригодность дрона оценил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире радио Sputnik.

«В этом преимущество таких аппаратов: они мобильные, вы приехали в нужную точку, посадили оператора, он управляет беспилотником, и беспилотник работает, а если что-то сломалось, сразу можно починить», — сказал военный эксперт.

По его словам, характеристики дрона по массе перебрасываемого груза и по запасу хода хорошие. Михайлов добавил, что аппарат может взлетать с короткой взлетной полосы и осуществлять посадку в сложных условиях. «Симбиоз этих технологий, включая навигацию, точность доставки груза, предполагает, что ареал его применения может быть очень масштабным, тем более если будут использоваться парашютные системы», — сказал он.

Ранее в феврале РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило о начале наземных испытаний беспилотника ТрАМП. Дрон выполняет пробежки без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. ТрАМП совершит первый полет в апреле.

Также в феврале стало известно, что в России разработали беспилотник самолетного типа ТрАМП. Аппарат способен перебросить до 250 килограммов груза на расстояние свыше 600 километров.