Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем

Первый полет российского беспилотника ТрАМП запланирован на апрель, сообщил источник в ОПК. В эфире радио Sputnik руководитель "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов рассказал о сильных сторонах новейшего дрона.
Начались наземные испытания российского транспортного беспилотника ТрАМП, первый полет запланирован на апрель, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Отмечается, что ТрАМП способен перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров и сбрасывать груз с парашютом в заданную точку. Среди особенностей беспилотника – усиленное шасси для взлета и посадки на коротких, плохо подготовленных площадках. Сообщается, что крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок – три тысячи метров.
В эфире радио Sputnik руководитель "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов высказал мнение, что возможности применения такого БПЛА очень широкие.
Еще одним плюсом нового БПЛА должна стать доступность обслуживания и ремонта, продолжил он.