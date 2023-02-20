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РИА Новости

Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем

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Пропеллер беспилотного летательного аппарата
Пропеллер беспилотного летательного аппарата.
Источник изображения: © Depositphotos.com / Marek Uliasz

Первый полет российского беспилотника ТрАМП запланирован на апрель, сообщил источник в ОПК. В эфире радио Sputnik руководитель "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов рассказал о сильных сторонах новейшего дрона.

Начались наземные испытания российского транспортного беспилотника ТрАМП, первый полет запланирован на апрель, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что ТрАМП способен перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров и сбрасывать груз с парашютом в заданную точку. Среди особенностей беспилотника – усиленное шасси для взлета и посадки на коротких, плохо подготовленных площадках. Сообщается, что крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок – три тысячи метров.

В эфире радио Sputnik руководитель "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов высказал мнение, что возможности применения такого БПЛА очень широкие.

"Характеристики хорошие – и по массе перебрасываемого груза, и по запасу хода. Беспилотник разгоняется по очень короткой взлетной полосе, садится в сложных условиях местности. Симбиоз этих технологий, включая навигацию, точность доставки груза, предполагает, что ареал его применения может быть очень масштабным, тем более если будут использоваться парашютные системы. Возможности должны быть весьма широкими, будем надеяться, что ТрАМП не подведет и станет козырем в колоде наших БПЛА", – сказал руководитель "Бюро военно-политического анализа".

Еще одним плюсом нового БПЛА должна стать доступность обслуживания и ремонта, продолжил он.

"Разработчики обещают, что ТрАМП можно будет ремонтировать, заменять отдельные узлы в случае поломки непосредственно в поле, он как конструктор – будет очень просто разбираться и собираться. В этом преимущество таких аппаратов: они мобильные, вы приехали в нужную точку, посадили оператора, он управляет беспилотником и беспилотник работает, а если что-то сломалось, сразу можно починить", – пояснил Александр Михайлов.
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  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
20.02.2023 10:14
Ну теперь Трампу точно не отмыться от связей с Россией.
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