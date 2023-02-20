Посол РФ заявил о попытках США оправдать свои действия по разжиганию кризиса на Украине

Анатолий Антонов также подчеркнул, что "на зверства режима Зеленского" в США спокойно закрывают глаза

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов пытается оправдать свои собственные действия по разжиганию кризиса на Украине утверждениями о приписываемых России преступлениях против человечности. Об этом заявил в субботу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя такого рода высказывания американских должностных лиц.

"Рассматриваем подобные инсинуации как беспрецедентную по степени цинизма попытку демонизировать Россию в рамках развязанной против нас гибридной войны. Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона - оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего безудержную милитаризацию киевского режима", - приводит пресс-служба посольства слова руководителя диппредставительства.

Как напомнил Антонов, "когда-то американцы говорили, что будут поставлять республике исключительно оборонительные вооружения, а теперь передают тяжелую бронетехнику, артиллерию, реактивные системы залпового огня с боеприпасами дальнего радиуса действия".

"США снабжают нацистов разведданными, муштруют боевиков, - отметил посол. - Вопиющей акцией становится то, что по воле Белого дома на нашу страну, как и 80 лет назад, пойдут танки с крестами. Как после этих заявлений и шагов мы можем вообще доверять Западу и пробовать о чем-то договариваться? Получается, что в лицо нам долго говорили одно, а поступали ровно наоборот".

При этом он подчеркнул, что "на зверства режима [украинского президента Владимира] Зеленского здесь (в США - прим. ТАСС) спокойно закрывают глаза". "Местные чиновники игнорируют применение Вооруженными силами Украины запрещенных боеприпасов неизбирательного поражения, которые в огромных количествах завозятся на Украину и уносят жизни сотен мирных граждан. Данный факт был подтвержден американскими гуманитарными НПО, которых сложно заподозрить в пророссийских настроениях", - заявил глава российской дипмиссии.

Американские власти, продолжил он, "предпочитают отворачиваться от ужасающих сцен расстрела взятых в плен безоружных российских солдат". "Забыли о леденящем душу сожжении людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. Соединенные Штаты полностью игнорируют продолжающиеся много лет удары по населенным пунктам на Донбассе - детсадам, школам, больницам и жилым домам, - указал Антонов. - Хотя любому трезвомыслящему человеку должно быть понятно, что никакие угрозы оттуда не исходят".

"Подобное двуличие Вашингтона возмутительно. Почему Госдепартамент молчит о злодеяниях украинских головорезов? Куда смотрят эксперты американских правозащитных организаций? Отчего никто не призывает наказать фашиствующих молодчиков?" - заключил посол.

Утверждения вице-президента США

Согласно утверждениям вице-президента США Камалы Харрис, США официально установили, что Россия якобы совершила "преступление против человечности" на Украине.

"В случае действий России на Украине, мы рассмотрели доказательства, - сказала она, выступая в субботу Мюнхенской конференции по безопасности. - Мы знаем правовые стандарты. Нет сомнений, что это преступление против человечности. США официально установили, что Россия совершила преступление против человечности".

3 марта 2022 года 45 из 57 государств - участников ОБСЕ запустили Московский механизм этой международной организации для формирования независимой миссии по установлению влияния российской военной операции на гуманитарную ситуацию на Украине и выявлению возможных военных преступлений и преступлений против человечности в ходе операции России. В том же месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг слова главного прокурора МУС в Гааге о якобы весомых основаниях для дела против РФ в связи с событиями на Украине.