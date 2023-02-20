Рим заявил, что не будет отправлять Киеву оружие для нанесения ударов за пределами Украины

Глава МИД Италии Антонио Таяни подчеркнул, что последняя поставка - это система ПВО, так как она предназначена для обороны, а не нападения

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим предоставил Украине "оборонительное оружие", о поставках наступательных вооружений речи не идет.

"Никаких конкретных разговоров об этом не было. Мы всегда говорили, что не хотим войны с Россией. Мы предоставили Украине оборонительное оружие. Последняя поставка - это система противовоздушной обороны, так что это не для нападения, а для обороны", - приводит его слова в субботу итальянский телеканал Rai News 24.

"Италия не отправляла и не будет отправлять военные инструменты для нанесения ударов за пределами украинской территории", - указал Таяни.

Глава МИД Италии добавил, что "Китай играет важную роль в отношении России". "Посмотрим, что предусматривает план Китая. Хорошо, что он есть", - отметил он.