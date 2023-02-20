Бербок полагает, что в случае прекращения Западом помощи Киеву мир на Украине не наступит

По мнению главы МИД Германии, победа России "будет означать конец международного мирового порядка и международного права"

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что если Запад прекратит оказывать военную помощь Киеву, то мира на Украине не будет. Такое мнение она выразила в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия рассчитывает, что в какой-то момент мы - международное сообщество - устанем и прекратим борьбу, перестанем оказывать военную поддержку [Киеву]", - утверждала Бербок. "Будет ли это мир? Нет, ведь часть Украины находится под контролем России и продолжит оставаться под ее контролем", - заявила она.

"Это будет означать конец международного мирового порядка и международного права", - полагает министр. По ее мнению, те, кто призывает прекратить военные действия и надеется, что после этого автоматически наступит мир, заблуждаются.

"В конечном итоге должен быть установлен мир, и этот мир должен быть прочным и справедливым. Это может произойти хоть завтра, если Россия решит отвести свои войска. Тогда восстановится мир не только на Украине, но и на всей планете", - заявила глава МИД, добавив, что в связи с конфликтом "появилось слишком много негатива".

Кроме того, Бербок надеется, что Москва кардинальным образом изменит свою политику по Украине. По ее словам, президент России Владимир Путин "может принять решение изменить курс на 360 градусов, сделать мир мирным и счастливым". "Все зависит от него. И я верю в это", - утверждала министр.

Глава МИД ФРГ также призвала страны за пределами Европы сделать выбор между Россией и Украиной. При этом она признала, что Запад до сих пор игнорировал конфликты и проблемы во многих государствах. "Некоторые страны в других регионах говорили, что это европейская война, и [говорили]: "Вы ведь нам не помогали, когда у нас были проблемы", - сказала министр. "Да, действительно, мы игнорировали многие конфликты", - констатировала она.

"Есть много стран, которые поняли, что если не займут позицию в этой войне, то таким образом будут подрывать Устав ООН и помогать России. Я хочу обратиться ко всему миру: выберите сторону - сторону мира, Украины, гуманитарного международного права. Сейчас это означает поставки вооружений, чтобы Украина могла себя защитить", - заявила министр.

После начала специальной военной операции РФ на Украине западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт.