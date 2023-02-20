Алиев заявил, что мир не вернется в состояние, в котором был до конфликта на Украине

Президент Азербайджана указал на открывшиеся в связи с этим возможности для его страны

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Боевые действия на Украине полностью изменили геополитическую ситуацию, но не оказали прямого влияния на Азербайджан. Об этом заявил в субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Прямого влияния на нас война на Украине не оказала, но геополитическая ситуация полностью изменилась. Мир, скорее всего, никогда не вернется в состояние, в котором пребывал до этой войны", - сказал Алиев.

По его словам, сложившаяся ситуация создает для Азербайджана определенные возможности. "Мы видим ряд новых возможностей, появившихся в сфере торговли с нашими традиционными партнерами. Кроме того, появились новые возможности, связанные с разворотом транзитных грузоперевозок из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана", - добавил Алиев.