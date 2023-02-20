Войти
ТАСС

Алиев заявил, что мир не вернется в состояние, в котором был до конфликта на Украине

597
0
0
Баку
Баку.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

Президент Азербайджана указал на открывшиеся в связи с этим возможности для его страны

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Боевые действия на Украине полностью изменили геополитическую ситуацию, но не оказали прямого влияния на Азербайджан. Об этом заявил в субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Прямого влияния на нас война на Украине не оказала, но геополитическая ситуация полностью изменилась. Мир, скорее всего, никогда не вернется в состояние, в котором пребывал до этой войны", - сказал Алиев.

По его словам, сложившаяся ситуация создает для Азербайджана определенные возможности. "Мы видим ряд новых возможностей, появившихся в сфере торговли с нашими традиционными партнерами. Кроме того, появились новые возможности, связанные с разворотом транзитных грузоперевозок из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана", - добавил Алиев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Украина
Похожие новости
26.09.2022
В Минобороны РФ сообщили о сбитом БЛА Bayraktar, направлявшемся к Запорожской АЭС
25.06.2020
Forbes (США): странная и тревожная война беспилотников на Кавказе
04.03.2019
Решение на войну
14.11.2016
Османы возвращаются
20.10.2014
Единая космическая система предупредит о ядерном нападении
20.10.2008
Что сгорит, то не сгниет
10.09.2008
К "Гидроавиасалону-2008" в Геленджике был проявлен большой интерес со стороны деловых кругов зарубежных стран - пресс-центр выставки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH