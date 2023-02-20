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ТАСС

США заявили, что рассматривали бы военную помощь КНР России как "очень серьезную проблему"

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в Вашингтоне "очень внимательно следят за этим"

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предупредили Китай, что страны Запада рассматривали бы возможное оказание им военной помощи России как "очень серьезную проблему". С таким заявлением выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию вокруг Украины.

"Совершенно ясно, что есть то, что Китай не может делать и что ему не следует делать, чтобы служить помехой [действиям Запада]. Под этим мы имеем в виду предоставление России военной техники <...> или систематический обход санкций [Запада], которые призваны оказывать давление на Россию, чтобы положить конец этой агрессии", - сказал шеф американской дипломатии. По его словам, "президент [США Джо] Байден очень ясно дал это понять [председателю КНР] Си Цзиньпину практически с самого первого дня", то есть практически сразу после начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Этот разговор по видеосвязи между лидерами Китая и США состоялся примерно через 2-3 недели после начала СВО, напомнил Блинкен. "И мы ясно давали понять своим китайским коллегам на протяжении всего времени после этого, что рассматривали бы любое предоставление военной помощи или уклонение от соблюдения санкций [Запада в отношении Москвы] в качестве очень серьезной проблемы для себя и для многих других стран мира", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

Согласно изложенной им информации, Вашингтон не фиксировал до настоящего времени ни оказания Пекином Москве военной помощи, ни обхода китайской стороной ограничительных мер Запада, направленных против России. "Мы за этим очень внимательно следим. Конечно, Китай продолжает распространять российскую точку зрения в ООН и на других площадках", - отметил Блинкен. "Это, - утверждал он, - продвигает пропаганду". "На сегодняшний день, судя по имеющейся у нас информации, он (Китай - прим. ТАСС) не занимался систематической поставкой военной техники [России] или обходом санкций. Но мы за этим следим очень внимательно", - добавил госсекретарь.

Выступая 15 февраля на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном визитам Блинкена в Германию, Турцию и Грецию, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что материальная поддержка Китаем СВО фундаментальным образом изменила бы отношения Вашингтона и Пекина. 

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