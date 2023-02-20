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ТАСС

Дуда ожидает, что Украина получит от Польши танки Leopard в течение одного-двух месяцев

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Танк Leopard 2
Танк Leopard 2.
Источник изображения: AP Photo/ Martin Meissner

Польский президент добавил, что украинские военные проходят обучение в Свентошуве

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Киев может получить от Польши танки Leopard 2 и PT-91 в течение одного-двух месяцев. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в интервью агентству Укринформ, опубликованном в субботу.

"Я думаю, что этот срок абсолютно реален, учитывая продолжительность курса обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard, который украинские военные сейчас проходят, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности прибытия танков в течение одно-двух месяцев. - Я очень рассчитываю на то, что в те временные рамки, о которых вы говорите, можно оказать такую помощь Украине".

Дуда отметил, что украинские военные проходят обучение в городе Свентошуве. "Они тренируются там на танках и тренажерах, так что происходит полная подготовка по обслуживанию танков", - отметил он.

13 февраля Дуда сообщил, что обучение украинских военнослужащих на танках Leopard 2 в Польше продлится больше месяца. На следующий день польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак по итогам встречи с партнерами по НАТО заявил, что танки Leopard могут попасть на Украину уже в марте.

Польша была одной из первых стран, выступивших за отправку Украине современных танков. Варшава активно продвигала эту инициативу, предлагая сформировать танковую коалицию стран, чтобы совместно оказать Киеву такую поддержку. 25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, США и Франция.

Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. Сейчас украинская сторона требует от Германии поставок истребителей. 

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