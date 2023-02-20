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ТАСС

Китайский эксперт: урегулирование конфликта на Украине требует переговоров между РФ и США

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Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Даже если Москве и Киеву удастся договориться о прекращении огня, в будущем трения между ними могут опять внезапно обостриться, считает директор европейского департамента Китайского института между...

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Урегулирование кризисной ситуации на Украине требует не только восстановления мирного диалога между Москвой и Киевом, но и переговоров между Россией и США, а также НАТО. Такую точку зрения изложил в субботу директор европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

"Урегулирование только конфликта между РФ и Украиной нельзя считать фундаментальным решением. Даже если двум сторонам удастся договориться о прекращении огня, в будущем трения [между Москвой и Киевом] могут опять внезапно обостриться", - приводит его мнение китайская газета Global Times.

Как уточнил эксперт, для кардинального решения проблемы "нужны переговоры между Россией и США, а также между РФ и НАТО". Он напомнил об официальной позиции Пекина, согласно которой вооруженные конфликты не могут быть полностью урегулированы силовыми методами.

По словам Цуй Хунцзяня, РФ и Украине следует поддерживать прямой мирный диалог без вмешательства каких-либо третьих сторон. Он также отметил, что Китай, принимающий участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая в настоящее время проходит в Германии, "поможет Европе задуматься о сложности геополитики, а не просто разделять страны на белые и черные, на друзей и врагов". 

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Страны
Германия
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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