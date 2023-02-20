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ТАСС

Кирби заявил, что Байден при необходимости запросит у Конгресса новые средства для Киева

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Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: TASS/EPA/Michael Reynolds

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома отметил, что администрация США пока еще находится "на ранней стадии" в том, что касается расходования уже выделенных средств

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена готова в случае необходимости запросить у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины, однако пока этого не требуется. С таким заявлением выступил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Надеюсь, что нам не придется этого делать. Но мы, безусловно, готовы", - сказал он, коснувшись вопроса журналиста о том, когда может быть направлен соответствующий запрос. Как констатировал Кирби, администрация США пока еще находится "на ранней стадии" в том, что касается расходования уже выделенных средств. "Думаю, это около $42 млрд. Большая часть предназначается на помощь в сфере безопасности. Как вы видели, мы уже начали направлять пакеты [помощи]. Мы считаем, что этих средств хватит на большую часть года", - отметил сотрудник СНБ.

По его словам, пока нельзя с определенностью сказать, когда администрация США может направить новый запрос. "Безусловно, если мы поймем, что нам это требуется, <...> мы это сделаем", - добавил Кирби. Он пояснил, что такая мера может быть принята заблаговременно. 

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Украина
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