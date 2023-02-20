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ТАСС

Макрон заявил, что время для возобновления диалога с РФ по Украине еще не пришло

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: EPA-EFE/ ANNA SZILAGYI

При этом французский лидер считает, что устойчивый мир в Европе невозможен без учета России

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что время для диалога с Россией по ситуации на Украине не пришло. Такое мнение он высказал в среду, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение. Но понятно, что сейчас не время для диалога", - сказал он.

При этом французский лидер отметил, что устойчивый мир в Европе невозможен без учета России.

"Наша дилемма заключается в том, что не будет устойчивого и полноценного мира на нашем континенте без нашего умения охватить российский вопрос, но на основе трезвой оценки, без какого-либо снисхождения. Это реальность", - сказал Макрон. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
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