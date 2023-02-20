На третьем тральщике Mewa проекта 258 типа Kormoran официально поднят флаг польских ВМС

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Переданный в конце прошлого года в состав польских ВМС тральщик Mewa официально принят на вооружение. Церемония поднятия флага польских ВМС состоялась накануне в Гдыне. Об этом сообщила пресс-служба польского Минобороны.

Корабль противоминной обороны Mewa вошел в 13-й отряд тральщиков 8-й флотилии береговой обороны ВМС Польши. Является третьим тральщиком проекта 258 типа Kormoran в польском флоте. Был заложен в 2019 году, передача изначально была запланирована на ноябрь 2022 года, но по неизвестным причинам была перенесена на декабрь. Церемония передачи прошла на верфи судостроительной компании Remontowa Shipbuilding 27 декабря прошлого года.

На данный момент в составе ВМС Польши три корабля ПМО данного проекта, еще три планируется получить в 2026 - 2027 годах, они уже заказаны, контракт подписан.

Тральщики типа Kormoran имеют корпус из немагнитной стали, полное водоизмещение – 850 т. Длина корабля – 58 м, ширина – 10,3 м, осадка – 2,7 м. Экипаж – 45 человек, плюс места еще для шести человек. Энергетическая установка включает два дизельных двигателя MTU 8V 396 TE74L мощностью по 1360 л.с., также имеется подруливающее устройство Schottel STT 170 AMAG мощностью 135 л.с. Скорость полного хода – 15 узлов, дальность плавания на полном ходу – 2500 миль, автономность 10 суток.

Противоминное вооружение должно включать интегрированную систему управления противоминными действиями SCOT-M, подкильную ГАС миноискания SHL-101/T и самоходную ГАС переменной глубины Orka, а также дистанционно управляемые подводные аппараты.