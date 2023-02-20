Войти
Военное обозрение

На третьем тральщике Mewa проекта 258 типа Kormoran официально поднят флаг польских ВМС

393
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Переданный в конце прошлого года в состав польских ВМС тральщик Mewa официально принят на вооружение. Церемония поднятия флага польских ВМС состоялась накануне в Гдыне. Об этом сообщила пресс-служба польского Минобороны.

Корабль противоминной обороны Mewa вошел в 13-й отряд тральщиков 8-й флотилии береговой обороны ВМС Польши. Является третьим тральщиком проекта 258 типа Kormoran в польском флоте. Был заложен в 2019 году, передача изначально была запланирована на ноябрь 2022 года, но по неизвестным причинам была перенесена на декабрь. Церемония передачи прошла на верфи судостроительной компании Remontowa Shipbuilding 27 декабря прошлого года.

На данный момент в составе ВМС Польши три корабля ПМО данного проекта, еще три планируется получить в 2026 - 2027 годах, они уже заказаны, контракт подписан.

Тральщики типа Kormoran имеют корпус из немагнитной стали, полное водоизмещение – 850 т. Длина корабля – 58 м, ширина – 10,3 м, осадка – 2,7 м. Экипаж – 45 человек, плюс места еще для шести человек. Энергетическая установка включает два дизельных двигателя MTU 8V 396 TE74L мощностью по 1360 л.с., также имеется подруливающее устройство Schottel STT 170 AMAG мощностью 135 л.с. Скорость полного хода – 15 узлов, дальность плавания на полном ходу – 2500 миль, автономность 10 суток.

Противоминное вооружение должно включать интегрированную систему управления противоминными действиями SCOT-M, подкильную ГАС миноискания SHL-101/T и самоходную ГАС переменной глубины Orka, а также дистанционно управляемые подводные аппараты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Компании
Remontowa Shipbuilding
Похожие новости
29.11.2022
Польша заказала два новых разведывательных корабля
18.04.2022
Облик перспективного польского фрегата
08.03.2022
Британский проект фрегата Arrowhead 140 выбран Польшей
29.07.2021
Miecznik: польские фрегаты станут реальностью?
07.12.2017
Польша построит поисково-спасательные корабли для Вьетнама
01.12.2017
Тральщик Kormoran введен в строй польского флота
18.07.2016
Новый польский тральщик Kormoran
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH