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Тральщик Kormoran введен в строй польского флота

01.12.2017 bmpd.livejournal.com 81 0
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28 ноября 2017 года в Гданьске состоялась церемония ввода в состав ВМС Польши нового тральщика-искателя мин Kormoran (бортовой номер "601") проекта 258 (шифр Kormoran II). На церемонии, приуроченой к 99-летию польского флота, присутствовал министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич. Корабль вошел в состав 13-го дивизиона тральщиков 8-й флотилии обороны побережья (13. Dywizjonu Tra?owców 8. Flotylli Obrony Wybrze?a) ВМС Польши.

Новый польский тральщик-искатель мин Kormoran проекта 258 (шифр Kormoran II). Гданьск, 28.11.2017 (с) M. Dura / www.defence24.pl

Kormoran построен польской верфью Remontowa Shipbuilding (официальное название Gdanska Stocznia "Remontowa" im. J. Pilsudskiego S.A.) в Гданьске. До 2011 года это предприятие (ныне принадлежащее группе Grupa Remontowa) носило название Stocznia Pó?nocna и в свое время было известно постройкой для ВМФ СССР серий средних и больших десантных кораблей и вспомогательных судов.

Проект 258 является долгостройной программой польского флота по созданию тральщика нового поколения, начатой еще в 1980-е годы. Первый вариант проекта (как проект 257 под шифром Kormoran) был закончен в 1999 году, но отменен постройкой по финансовым и техническим причинам в 2002 году. В своем нынешнем облике программа как Kormoran II была реанимирована в 2007 году, проектирование корабля велось с 2011 года совместно конструкторским бюро Centrum Techniki Morskiej (CTM) и верфью Remontowa Shipbuilding, их консорциум и получил в сентябре 2013 года контракт министерства национальной обороны Польши на постройку головного тральщика (с опционом еще на два) общей стоимостью 1,2 млрд злотых (около 320 млн долл).

Головной корабль Kormoran был начат постройкой на верфи Remontowa Shipbuilding в Гданьске в апреле 2014 года, спущен на воду 4 апреля 2015 года и вышел на заводские ходовые испытания 13 июля 2016 года. Хотя по условиям контракта тральщик должен быть сдан 30 ноября 2016 года, однако из-за затягивания испытаний и неоднократных доработок корабль был сдан с опозданием на год.

Начало постройки двух опционных кораблей Albatros (бортовой номер "602") и Mewa ("603"), которые должны быть сданы в 2019 и 2022 годах, пока отложено до получения результатов испытаний головного тральщика. В ВМС Польши три кораля проекта 258 должны заменить четыре устаревших тральщика проекта 206FM постройки 1960-х годов.

Kormoran имеет корпус из немагнитной стали, полное водоизмещение 850 тонн. Длина корабля 58 м, ширина 10,3 м, осадка 2,7 м. Экипаж 45 человек (включая семь офицеров) плюс места еще для шести человек. Энергетическая установка включает два дизельных двигателя MTU 8V 396 TE74L мощностью по 1360 л.с., приводящих через двухступенчатую трансмиссию ZF S360NR DAP/PTI два крыльчатых движителя Шнейдера Voith Schneider Turbo 21 GH/160, также имеется подруливающее устройство Schottel STT 170 AMAG мощностью 135 л.с. Скорость полного хода 15 узлов, дальность плавания на полном ходу 2500 миль, автономность 10 суток.

Противоминное вооружение корабля должно включать разработанные центром СТМ интегрированную систему противоминными действиями SCOT-M, подкильную ГАС миноискания SHL-101/T и самоходную ГАС переменной глубины Orka, а также ряд подводных дистанционно управляемых аппаратов - противоминные аппараты Saab Double Eagle Mk III, аппараты картографирования морского дна и поиска подводных объектов Kongsberg Maritime Hugin 1000MR (оба этих типа были заказаны в 2014 году) и разработанные совместно СТМ и Гданьским технологическим университетом модульные подводные противоминные аппараты Morswin и одноразовые мини-аппараты-уничтожители мин Gluptak. Имеется также водолазное оборудование, включая декомпрессионную камеру на шесть человек.

Артиллерийское вооружение корабля включает 23-мм спаренную зенитную артиллерийскую установку ZU-23-2MR Wrobel II, четыре комплекта ПЗРК Grom, а также три 12,7-мм пулемета ZMT WKM-Bm. В дальнейшем артустановку ZU-23-2MR Wrobel II планируется заменить новой польской 35-мм одноствольной артустановкой Triton.

Фотосессия корабля

Новый польский тральщик-искатель мин Kormoran проекта 258 (шифр Kormoran II). Гданьск, 28.11.2017 (с) M. Dura / www.defence24.pl
30.11.2017
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