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ТАСС

США заявили, что учтут опыт Киева при подготовке к возможному конфликту на Тайване

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Кэтлин Хикс
Кэтлин Хикс.
Источник изображения: abcnews.com

Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс сообщила, что вопрос пополнения запасов оружия на Тайване также, как на Украине, имеет важное значение

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти США намерены учесть уроки украинского кризиса при подготовке к возможному конфликту на Тайване. Такое мнение в четверг выразила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

"Мы учтем эти уроки [украинского кризиса]", - сказала она в интервью агентству Associated Press, отметив, что вопрос пополнения запасов оружия на Тайване также, как на Украине, имеет важное значение.

По ее словам, в случае конфликта на Тайване снабжение будет затруднено. Однако разместить заблаговременно оружие на Тайване Соединенные Штаты не могут, так как запасы вооружения истощены из-за поставок Киеву. Как отмечает агентство, сейчас ситуация на Украине оказывает сильное давление на оборонные возможности США и Европы и показывает, что ни одна из западных стран не готова к крупному конфликту.

Ранее газета Politico информировала, что США намерены сфокусироваться на обучении украинских военнослужащих, чтобы изменить тактику ведения боевых действий ВСУ и этим сократить расход Киевом артиллерийских боеприпасов.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения. 

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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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