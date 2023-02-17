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ТАСС

МИД РФ: риски превращения космоса в плацдарм войны обрели конкретные очертания из-за США

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

Как и в 80-е годы, США и их союзники предпринимают активные шаги по выполнению доктринальных установок на размещение оружия в космосе и использование космического пространства для ведения боевых действий, отметили в ведомстве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели конкретные очертания из-за деятельности США. Об этом заявил в четверг заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на круглом столе в Совете Федерации по вопросам милитаризации космоса.

"Многие цели, задачи и исследования, которые осуществлялись в рамках [Стратегической оборонной инициативы США] и 40 лет назад выглядевшие как нечто невероятное, по-прежнему сохраняют для Вашингтона свою актуальность и на новом витке технологического развития сегодня уже реализуются на практике. В результате риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели вполне конкретные очертания", - сказал он.

По словам дипломата, как и в 80-е годы, США и их союзники предпринимают активные шаги по выполнению доктринальных установок на размещение оружия в космосе и использование космического пространства для ведения боевых действий, причем не только в оборонительных целях.

"Кроме того, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, при этом в качестве основополагающей цели постулируется обеспечение доминирования и превосходства США, а в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай", - добавил Воронцов. 

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Страны
Китай
Россия
США
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