Китай ввел санкции против американских военно-промышленных компаний из-за поставок ими оружия Тайваню

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Компании Lockheed Martin и Raytheon, являющиеся крупнейшими производителями вооружений и военной техники в США, попали под санкции со стороны Китая. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Пекин принял решение ввести санкции в отношении гигантов американской оборонной промышленности из-за того, что они продают оружие Тайваню. Теперь обе компании включены в список «ненадежных организаций». Напомним, что Китай не признает Тайвань независимым государством и крайне негативно относится к тесным контактам с островом американской администрации и крупных военно-промышленных и финансовых компаний.

В соответствии с санкциями, Lockheed Martin и Raytheon более не смогут осуществлять торговлю с Китаем. Импорт и экспорт товаров данными компаниями запрещен.

Между тем, авиационное производство компании Lockheed Martin основывается на контрактах с китайской стороной по закупкам редкоземельных металлов. Без китайских поставок американская компания столкнется с очень большими трудностями в своей работе, и это в сложной мировой военно-политической ситуации.

Напомним, что Lockheed Martin проектирует, производит и обслуживает военные самолеты F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, C-130 Hercules, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, вертолеты Sikorsky, многочисленные ракетные комплексы и ракеты, системы наведения.

Компания Raytheon производит ракеты AGM-88 HARM, AIM-120 AMRAAM и другие, радары и радиолокационные системы различных видов, зенитные ракетные комплексы SeaRAM, MIM-23 Hawk, MIM-104 Patriot и другое вооружение.

Таким образом, санкции со стороны Пекина станут ударом по американской военной промышленности. Кроме того, Китай не будет закупать гражданскую продукцию данных американских компаний.