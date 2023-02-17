МИД РФ: гражданские космические объекты США на Украине могут стать целью ответного удара

Замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов указал на задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в ...

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Гражданская космическая инфраструктура в космосе, используемая США и их союзниками в ходе конфликта на Украине, может стать законной целью для ответного удара. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в четверг на круглом столе в Совете Федерации по вопросам милитаризации космоса.

"На профильных международных площадках также отдельно привлекаем внимание к чрезвычайно опасной и выходящий за рамки безобидного использования космических технологий тенденции, отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой инфраструктуры, в военных целях", - отметил он.

"Указываем, что подобная деятельность по сути представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Обозначаем, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", - подчеркнул Воронцов.