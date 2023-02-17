Войти
Lenta.ru

Названо главное преимущество российского «Витязя»

438
0
0
Зенитный ракетный комплекс "Витязь"
Зенитный ракетный комплекс "Витязь".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Одним из главных преимуществ экспортной версии российской зенитной ракетной системы (ЗРС) «Витязь» является необитаемый радиолокатор, что позволяет сохранить жизнь боевым расчетам. Об этом ТАСС на международной выставке Aero India 2023 рассказал представитель конструкторского бюро концерна Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей».

«Как известно, радиолокаторы наиболее заметны, их легко обнаружить по излучению. Противник пытается его уничтожить в первую очередь различными средствами. Поэтому здесь мы бережем людей, бережем расчеты», — сказал специалист.

Он также назвал и другую особенность «Витязя». «Вам не надо все держать в одной точке, это выгодно с точки зрения живучести. Если противник применил современное вооружение по месту, где вы собрались в одной точке, то вы лишились всего. А тут вы можете растянуть систему по местности», — добавил специалист.

В феврале представитель конструкторского бюро концерна ВКО «Алмаз-Антей» заявил, что экспортная версия ЗРС «Витязь» сможет работать с иностранными системами противовоздушной обороны (ПВО).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Алмаз-Антей
Похожие новости
08.10.2009
Рособоронэкспорт подписал с Ливией в 2009 году два оружейных контракта и готовит еще несколько сделок
31.08.2009
МАКС-2009: большие надежды на фоне нерешенных проблем
13.08.2009
Полеты ВВС «во сне и наяву»
29.07.2009
Defense Week опубликовал рейтинг лидеров рынка вооружений
26.05.2009
Нижегородские власти предоставили госгарантии на 200 млн рублей трем предприятиям ОПК
02.04.2009
"Триумф" для президента
02.03.2009
ВПК БЕЗ КОМПЛЕКСОВ. Сергей Иванов: оборонные заводы из-за кризиса не встанут
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 14:17
  • 44872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.02 13:27
  • 1
В Роскосмосе заявили, что у РФ нет средств на схожие с зарубежными группировки спутников
  • 17.02 09:53
  • 4
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 17.02 04:00
  • 2
Рособоронэкспорт предложит новые совместные проекты на выставке IDEX 2023
  • 17.02 03:59
  • 1
"Рособоронэкспорт" на выставке IDEX в ОАЭ впервые за рубежом представит винтовку ORSIS
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?