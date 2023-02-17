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ТАСС

Пентагон может пойти на увеличение бюджета из-за потребности Киева в боеприпасах

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Марк Милли
Марк Милли.
Источник изображения: Jim Lo Scalzo/EPA/ТАСС

Как отметил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, боеприпасы дорого стоят

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Пентагон анализирует свои запасы вооружений, и, возможно, ему придется увеличить военные расходы на фоне большой потребности Украины в боеприпасах. Об этом председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил в интервью газете Financial Times, опубликованном в четверг.

"Что мы видим в этой войне, так это очень высокий уровень расхода обычных боеприпасов, и мы пересматриваем наши собственные запасы и наши собственные планы, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно. Мы пытаемся провести анализ, чтобы затем оценить, каковы, по нашему мнению, истинные потребности. А затем это нужно включить в бюджет. Боеприпасы дорого стоят", - сказал он.

24 января газета The New York Times сообщила, что Пентагон поставил задачу за два года более чем в шесть раз увеличить производство снарядов калибра 155 мм, которые являются основным типом боеприпасов, поставляемых Украине.

В публикации отмечалось, что до февраля 2022 года в США ежемесячно выпускалось 14,4 тыс. таких снарядов, в том же году Пентагон решил увеличить этот показатель. В январе текущего года целевые показатели производства боеприпасов калибра 155 мм выросли уже до 90 тыс. в месяц. Для выполнения задачи необходимо модернизировать имеющиеся производственные мощности и привлечь новых поставщиков. Газета пояснила, что планируемая мобилизация на этом направлении станет самой масштабной за последние 40 лет. 

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Страны
США
Украина
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