Le Monde: из-за СВО на Украине миллионы людей участвуют в гражданской обороне в Швеции

Хочешь мира - готовься к войне, говорили когда-то римляне. В современной Швеции к гражданской обороне привлечены миллионы забывших о войне и армии людей, сообщает "Монд". Причина - страх перед Россией. Открывают бомбоубежища, граждане служат по специальностям.

Гражданская оборона, появившаяся вновь в политической повестке дня Швеции после присоединения Крыма к России, была усилена после начала конфликта на Украине. Страна решила так организовать самооборону, чтобы ее жители смогли выстоять до прихода западной помощи даже в случае жестокого конфликта.

На 31 декабря 2022 года их было 404 218, что на 16% больше, чем в июне. А сейчас их число растет в арифметической прогрессии. Профессиональные военные и когда-то отслужившие резервисты, государственные служащие и сотрудники частных фирм, водители автобусов и медсестры – все они вдруг были вызваны из глубокого запаса и получили от государства "военное предписание". Если на Швецию нападут, эти резервисты знают, что делать. Впрочем, драться в поле пойдут не все: большинство будут продолжать свою работу, признанную очень важной для функционирования общества, но только уже на военном положении. На такое же положение перейдут и "свободные СМИ": уведомленные еще в октябре 2022 года работники общественного телевидения и радио никуда не уйдут, а будут спасать родину на своих местах. Что же касается бойцов, то их набирают с учетом конкретных навыков.

Всех просят быть внимательными. Потому что речь идет о гражданской обороне страны, возвращающейся на войну после мирного сна длиной в тридцать лет, когда "мы хотели верить в вечный мир", говорит с иронией Маринетт Них Радебо, пресс-секретарь кадрового агентства вооруженных сил Швеции. Эта организация ведет учет резервистов и людей, получивших военное предписание. Она следит, чтобы не было отлынивания или двойной рагрузки. "Когда полиция прислала нам свои списки, мы обнаружили, что несколько тысяч блюстителей порядка были на самом деле в активном резерве, но их никто не беспокоил по этому поводу", — говорит Них Радебо.

Мобилизация только начинается. Для сравнения, в 1992 году страна, в которой тогда проживало 8,5 миллиона жителей (против 10 миллионов сегодня), могла призвать до 2,2 миллиона человек в рамках гражданской обороны. Плюс миллион бойцов – служащих ныне или вызываемых из резерва, чтобы служить в действующей армии. Остальных жителей в возрасте от 16 до 70 лет, не имеющих предписания, просят не расслабляться: они как бы служат на рабочих местах и могут быть задействованы Национальным агентством занятости.

"Серьезная ситуация в сфере безопасности"

О своем забытом долге, забытом с конца двадцатого века, были вынуждены вспомнить 121 500 молодых шведов, отметивших свое 16-летие до 2022 года. Агентство по гражданским чрезвычайным ситуациям (MSB) направило им письмо, чтобы сообщить, что они теперь являются членами гражданской обороны королевства и "обязаны помогать в случае угрозы войны или военных действий".

Идея "разбудить" граждан для обороны появилась в политической повестке дня Швеции в 2015 году, через год после аннексии Крыма Россией. Но спецоперация на Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 года, "придала ей совершенно новое измерение", по словам Маркуса Бьорклунда, главы отдела планирования в префектуре Скания на юге страны. Впервые с 1947 года в королевстве появилсч министр гражданской обороны, призванный помогать министру обороны.

Консерватор Карл-Оскар Болин, находящийся на посту министра гражданской обороны с 18 октября 2022 года, оправдывает свое назначение "очень серьезной ситуацией в сфере безопасности, в которой оказались Швеция и вся Европа". Его роль, по его словам, заключается в координации усилий по восстановлению гражданской обороны страны, чтобы общество продолжало функционировать в случае военного нападения. Цель – сосредоточить все ресурсы и энергию народа для поддержки армии.

"Стратегическая ошибка" - верить в мир

Гражданская оборона была создана после Второй мировой войны, вспоминает Камила Эриксон, специалист в этой области в Шведском институте оборонных исследований: "Сегодня мы видим, что современная война затрагивает общество в целом, как это мы видим в случае Украины. Перед лицом такой полномасштабной войны нужна тотальная оборона, военная и гражданская".

Заявляя о своем нейтралитете, Швеция не сталкивалась с вооруженным конфликтом с 1814 года. Это не мешает ей начать подготовку: "Мы сказали себе, что можем быть вовлечены в конфликт, в частности, из-за нашей близости к Финляндии и Советскому Союзу", — отмечает Маринетт Них Радебо. Все вспомнили, что во время Второй мировой войны шведы столкнулись с дефицитом. "Страна должна защитить себя от последствий военной изоляции", — добавляет госпожа Эриксон.

Поэтому в двадцатом веке королевство оснастило себя гражданской обороной, которая заставила его соседей позеленеть от зависти: "У нас была, без сомнения, самая сложная и развитая система гражданской обороны в мире", — отмечает с грустью Карл-Оскар Болин. Потому что после падения Берлинской стены и распада Советского союза, когда угроза войны на европейской земле исчезла, Швеция "совершила стратегическую ошибку, поверив в конец истории от Фукуямы", говорит министр гражданской обороны.

Поворот на 180 градусов

Гражданскую оборону больше не преподают в средней школе, а жизненно важная информация (оповещение, расположение бомбоубежищ, запасы продуктов), куда-то исчезла, так что сейчас ее обновляют. Огромные запасы военных материалов и продовольствия оказались заброшены. Что касается бомбоубежищ, то они были превращены в гаражи для велосипедов. В Финляндии, вдохновленной шведской моделью построения своей стратегии "глобальной безопасности", ситуация похожая.

Все поменял Крым в 2014 году. Шведская срочная военная служба, отмененная в 2010 году, была восстановлена в 2017 году, а на демилитаризованный остров Готланд прибыл новый полк. В 2018 году 4,9 миллиона семей получили в свой почтовый ящик буклет на 14 языках "На случай войны или кризиса", в котором объясняется, как подготовиться к худшему. Например, как создать запасы еды и питьевой воды, чтобы их хватило хотя бы на неделю.

Местные органы власти и администрации возобновляют планирование. Наиболее часто упоминаемым сценарием по-прежнему является кризис, вызванный стихийным бедствием. "Мы думаем, что если будем готовы к этому, то будем готовы и к войне", — говорит Маркус Бьёрклунд из префектуры Скании. Только война хуже бедствия: "В случае войны общество сталкивается с динамичным противником, антагонистом, который пытается использовать наши слабости, оказывает каскадное воздействие и готовит следующий удар".

"Заботиться о здоровье людей"

Отныне Швеция также готовится к войне, убеждая себя, что таким образом она будет готова к любому кризису. Планирование происходит на всех уровнях общества. В компании Scania на постоянной основе работает около 100 человек, по сравнению с 30 десять лет назад. Префектура ведет активную работу по всем направлениям: от создания кризисной группы, готовой к мобилизации круглые сутки в течение длительного периода, до разработки планов эвакуации и распределения топлива, з определение объектов культурного наследия, подлежащих защите от бомбовых ударов, "потому что война ведется и на культурном фронте", — уточняет Маркус Бьёрклунд.

На национальном уровне закон, вступивший в силу 1 октября 2022 года, определяет десять стратегических секторов (почта и телекоммуникации, финансовые услуги, энергетика, здравоохранение) и требует от государственных органов гарантировать их работу. Ответственность за продукты питания и питьевую воду несут три органа: Национальное продовольственное агентство, министерство сельского хозяйства и Шведский ветеринарный институт. По словам Патрика Мострема, главы отдела экстренной помощи в министерстве сельского хозяйства, задача, состоит в том, чтобы "поддержать хорошее самочувствие людей в течение длительного периода, от трех месяцев до года", когда импорт может быть приостановлен, а пути поставок отрезаны.

В докладе под названием "Питание и подготовка", опубликованном в ноябре 2021 года, агентство указывает среднюю суточную потребность в 2450 калорий на человека — на 100 калорий больше, чем в мирное время. "Через три месяца, если вы в добром здравии, вы не будете страдать от серьезного дефицита. С другой стороны, энергоснабжение должно быть достаточным, чтобы гарантировать устойчивость населения", — говорит Лена Линд, эксперт службы подготовки снабжения продовольственного агентства.

"Общество с ограниченными запасами"

Следующий шаг: нужно определить, что можно производить на местах, а что придется запасать на будущее. Многое изменилось с момента окончания холодной войны. "Мы живем в rfghbpyjv обществе, которое все получает точно вовремя, а запасов не держит", — отмечает Патрик Мострём. Зависимость от импорта увеличилась, что проявилось в период пандемии COVID-19. Швеция может сама себя обеспечивать только на 50% (финны недалеко ушли с продовольственной самодостаточностью на 80% в Финляндии).

Цифровая революция также повысила уязвимость общества к внешним атакам. Что касается приватизаций последних тридцати лет, то "они увеличили количество людей, которых необходимо мобилизовать в сложных условиях", по словам Камилы Эриксон.

Все упоминают Украину и уроки, которые можно извлечь из кризиса. Но цель состоит в том, чтобы "создать организацию, способную справиться с любым сценарием в долгосрочной перспективе", — уточняет Рикард Бьерселиус из Национального продовольственного агентства. Он следит за приведением в соответствие шведских стандартов с требованиями ЕС и НАТО, членом которой Швеция надеется вскоре стать.

В Стокгольме агентство по гражданской обороне хочет лучше стимулировать шведов к защите своей страны, организуя информационные кампании и учения. "Мы не настолько наивны, чтобы верить, что можем сопротивляться чему угодно", — подчеркивает Патрик Мострём. Но, готовясь к любым неожиданностям, королевство также надеется убедить потенциального противника от нападения на него, а то хуже будет.

Автор: Ан-Франсуаз Ивер (Anne-Françoise Hivert)