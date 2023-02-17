Специалист рассказал о модернизации ЗРК "Тор" для эффективной борьбы с перспективными БЛА

Представитель концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" на международной выставке Aero India 2023 рассказал, что ЗРК "Тор" способны обнаруживать и поражать БЛА различных модификаций на малых дистанциях и высотах

БАНГАЛОР /Индия/, 16 февраля. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) семейства "Тор" модернизируют для повышения эффективности борьбы с перспективными беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Об этом сообщил ТАСС представитель концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" на международной выставке Aero India 2023.

"ЗРК семейства "Тор" способны эффективно обнаруживать и поражать БЛА различных модификаций, в том числе и на малых дистанциях и высотах", - сказал он.

"Вместе с тем конструкторы концерна "Алмаз-Антей" продолжают работу по модернизации ЗРК семейства "Тор" для дальнейшего повышения его эффективности противодействия различным целям, в том числе и перспективным БЛА", - сообщил собеседник.

По его словам, большое внимание уделяется и борьбе с целями, которые имеют низкую эффективную площадь рассеяния (ЭПР). "При этом мы стараемся максимально реализовывать все те пожелания, которые определяют нам заказчики", - отметил представитель концерна.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.