Экс-советник Пентагона сообщил о нехватке в США боеприпасов для наращивания поставок Киеву

Полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что вопрос наращивания поставок вооружений "не зависит в данный момент от готовности" штатов

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. США не располагают достаточным количеством боеприпасов для наращивания поставок на Украину. С такой оценкой выступил в среду бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с ведущим подкаста "Джаджинг фридом" Эндрю Наполитано.

По его словам, вопрос наращивания поставок вооружений Киеву "не зависит в данный момент от готовности" США.

"У нас попросту недостаточно боеприпасов, которые мы могли бы отправить. Мы достигли точки, в которой наши склады с боеприпасами быстро пустеют, а заводы не успевают набрать обороты, чтобы производить больше и с желаемой скоростью", - отметил он.

"У нас нет возможностей для наращивания [производства], которые имелись еще 50 лет назад. Сейчас их просто не существует", - пояснил Макгрегор.

24 января газета The New York Times сообщила, что Пентагон поставил задачу за 2 года более чем в 6 раз увеличить производство снарядов калибра 155 мм, которые являются основным типом боеприпасов, поставляемых Украине.

В публикации отмечалось, что до февраля 2022 года в США ежемесячно выпускалось 14,4 тыс. таких снарядов, в том же году Пентагон решил увеличить данный показатель. В январе текущего года целевые показатели производства боеприпасов калибра 155 мм выросли уже до 90 тыс. в месяц. Для выполнения задачи необходимо модернизировать имеющиеся производственные мощности и привлечь новых поставщиков. Газета пояснила, что планируемая мобилизация на этом направлении станет самой масштабной за последние 40 лет.