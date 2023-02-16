Современные беспилотные авиационные комплексы массово поступают в каждое подразделение Вооруженных Сил Беларуси.

Сегодня специальная военная операция России в Украине уже доказала высокую эффективность применения беспилотных авиационных комплексов (БАК). Стоит отметить, что классифицируют беспилотники на следующие виды: разведывательные (могут использоваться, в частности, для корректировки огня на поле боя), ударные (для ударов по наземным целям), разведывательно-ударные, бомбардировочные, многоцелевые, истребительные (для уничтожения воздушных целей), радиотрансляционные и другие.

Как мы видим, беспилотные авиационные комплексы имеют обширную классификацию и многогранный спектр действий. Однако особое внимание заслуживают разведывательные, ударные и разведывательно-ударные БАК. Основным показателем эффективности их применения здесь, конечно, является их стоимость и боевые возможности. Кроме того, исходя из опыта использования беспилотников в зоне специальной военной операции на Украине, стоит отметить высокую эффективность ударных БАК – барражирующих боеприпасов «Герань-2», «Ланцет» и «Куб».

На сегодняшний день оценочная стоимость барражирующего боеприпаса «Герань-2» составляет 30-40 тыс. евро, что, конечно, недешево. Однако применение «Гераней» заставляет ВСУ использовать несколько зенитных ракет сразу, стоимость которых составляет более 100 тыс. евро каждой. Кроме того, чтобы осуществить перезарядку зенитно-ракетного комплекса, требуются дефицитные ракеты и немалое время. Данную уязвимость используют ВС РФ для пуска высокоточных ракет «Калибр», «Кинжал» и «Искандер», которые с более высокой эффективностью поражают заданные объекты. Как мы видим, такая тактика, действительно, работает. В нашем материале (ВПО:«Прорыв системы ПВО при помощи мотоцикла «Минск», 3D-принтера и скотча») мы предлагали аналогичное применение недорогих барражирующих боеприпасов для комплексного прорыва противовоздушной обороны противника.

Стоит напомнить, что еще в октябре прошлого года Александр Лукашенко, посещая общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ему представили белорусские беспилотники, в том числе и ударные, заявил: «Белорусская армия прежде всего нацелена на защиту своей территории, а не на нападение, поэтому и разрабатываются соответствующие образцы вооружения <…> Здесь мы, конечно, лидеры в мире, и это не менее важно, чем иметь такие беспилотники, которые могут наносить удары по определенным целям. Десяток вот таких зеленых машин могут полностью закрыть южную границу нашей страны с Украиной от дронов и других воздушных целей».

Совсем неудивительно, что весь мир, смотря на украинский конфликт, считает приоритетным развитие беспилотной авиации, что, в свою очередь, позволяет ведущим оружейным концернам заключать многомиллионные контракты на производство дронов различного назначения. Беларусь, в свою очередь, уже давно развивает данную сферу как в области разработок различных типов БЛА, так и их непосредственное применение.

Между тем, в Вооруженных Силах Беларуси уже имеются специализированные подразделения БАК – 927-й Центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов под Березой в Брестской области.

«Последние конфликты показывают то, что беспилотная авиация является основным средством проведения воздушной разведки, также с помощью её осуществляется корректировка огня артиллерии, наведение авиации, выполняются задачи по огневому поражению противника. Без сомнения за этим стоит будущее. Мы также наблюдаем за опытом развития беспилотной авиации в мире, постоянно изучаем, отрабатываем новые тактические приемы и способы выполнения задач. Не стоим на месте», – отметил начальник 927-го Центра Максим Яромский.

Стоит также отметить, что подобных специалистов готовят на военном факультете Белорусской государственной академии авиации (БГАА), а в Березе уже прошли дополнительную подготовку сотни офицеров из механизированных, артиллерийских, подразделений ССО и иных подразделений Вооруженных Сил Беларуси и уже имеют специальные «корочки» операторов БАК. Кроме того, отмечается, что в текущем году на военный факультет БГАА будут осуществлять набор девушек, срок обучения – четыре года.

Также, по имеющейся информации, начиная с 2020 года, в организационно-штатные структуры соединений ВС РБ стали вносить изменения. Так, например, в 120 омбр Северо-западного оперативного командования и 11 омбр Западного оперативного командования создали отдельные подразделение БАК разведки, которые находятся в непосредственном подчинении у начальников разведок соединений. В ближайшее время такие подразделения будут сформированы и в остальных бригадах оперативных командований, материальная база уже готова, беспилотники тоже. Задачей новых подразделений является добыча необходимых сведений о противнике и местности, как в зоне детальной разведки, так и в зоне обзорной разведки. Операторы расчетов БАК разведки вместе с разведывательным отделением штаба соединения находятся на пункте управления разведкой (ПУР), осуществляют управление БАК, получают и систематизируют всю добытую информацию. Далее разведывательные сведения начальник разведки доводит командиру соединения для принятия своевременных и взвешенных решений. В расчете БАК разведки бригады (соединения) для решения таких задач имеются: «Бусел-М», «Москит», «Supercam S100», «Supercam S350» и др.

В свою очередь расчеты БАК разведки, кроме всего, могут придаваться для действий в составе разведывательных групп, как войсковой, так и специальной разведки, что уже не раз оттачивалось в ходе проводимых учений сил и средств разведки ВС РБ. В ходе учений расчеты БАК разведки, используя беспилотники «Маскит», «Supercam S100», а также всем известные Mavic (различных модификаций), которые в разы увеличивают боевые возможности разведгрупп в ходе выполнения задач. Так, на закрытой местности за 6-8 часов группа способна осмотреть район до 30 кв. км и при наличии в нем объекта обнаружить его. С учетом приданого расчета БАК разведки, время поиска и обнаружения объекта в районе сокращается почти в 3 раза. Таким образом, ряд военных специалистов придерживается точки зрения, что эффективность применения разведывательных БАК в современных конфликтах очевидна.

Между тем, благодаря созданным подразделениям и новым поставкам беспилотных комплексов, известные БПЛА Mavic уже активно применяются механизированными подразделениями, подразделениями ССО И РВиА Вооруженных сил. Данные беспилотники уже стоят на вооружении в каждой роте сил немедленного реагирования (СНР). Об этом еще в конце прошлого года заявил Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

Так, в рамках полевого выхода, подразделения 51 артиллерийской бригады (Осиповичи) в ходе занятий по корректировки огня артиллерии уже активно применяют беспилотники ближнего действия, а один из механизированных батальонов 120 бригады в рамках занятий по огневой подготовке на прошлой неделе использовал такие БПЛА для разведки целей, их поражения и последующей корректировки. Стоит подчеркнуть, что Вооруженные Силы в прошлом году закупили крупную партию беспилотников ближнего действия. На сегодняшний день ими укомплектованы все механизированные подразделения белорусской армии. Как отмечают в оборонном ведомстве страны, поставки будут продолжены.

Сегодня, с учетом опыта боевых действий на территории Украины, мы с уверенностью можем говорить, что беспилотная авиация играет ключевую роль в любом современном конфликте, поэтому, вне всяких сомнений, белорусские Вооруженные Силы повышают свои боевые возможности в этом важном направлении.

В следующем нашем материале мы расскажем про белорусские ударные беспилотники, в каких подразделениях состоят на вооружении и какие задачи выполняют.

Николай Крылов