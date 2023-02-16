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Техкульт

Blue Origin без шума и помпы разработала прорывную технологию для переработки лунного грунта

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Реголит

Компания Blue Origin создала в рамках проекта «Blue Alchemist» два новых отдела, один из которых занимается проектом орбитальной станции, а второй посвящен вопросам хозяйственной деятельности на Луне. В НАСА уже получили коммерческое предложение от них для применения в миссии «Артемида» некоторых технологий по переработке лунного реголита. Сообщается, что из точной имитации реголита уже успешно созданы действующие солнечные панели, электропроводка и защитные материалы для лунных строений.

Проект «Blue Alchemist» реализуется без лишнего шума уже на протяжении двух лет, в его рамках ученые и инженеры ищут способы обработки искусственного реголита, который в химическом отношении полностью соответствует лунному грунту. Это крайне полезный материал, так как он богат кремнием, алюминием, железом, магнием и другими элементами. Расчеты показывают, что полная переработка реголита позволит свести к нулю необходимость поставки строительных и производственных материалов для лунных колоний с Земли. Разработанная в «Blue Alchemist» технология высокотемпературного электролиза позволила выделить из реголита кремний 99 % чистоты, который стал основой полноценных солнечных панелей. Из других извлеченных элементов получились прозрачные стеклянные защитные кожухи для них, плюс металлы, пригодные для создания строительных конструкций. Увы, все это пока реализовано только в лабораториях, поэтому теперь Blue Origin намерена проверить свои наработки на настоящей Луне.

Солнечная панель

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Blue Origin
NASA
Проекты
Луна
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