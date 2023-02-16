Глава Еврокомиссии оценила в 11 млрд евро новый пакет санкций ЕС против РФ

Брюссель. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Десятый пакет ограничительных мер ЕС в отношении РФ будет содержать новые запреты в торговой области и дополнительный контроль над экспортом технологий в Россию, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Этот пакет в целом стоит 11 млрд евро. Мы, в частности, предлагаем ограничения по десяткам электронных компонентов, используемых в российских армейских системах, таких, как дроны, ракеты, вертолеты", - сказала глава ЕК в среду на сессии Европарламента в Страсбурге.