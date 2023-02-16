Министр обороны Великобритании назвал главную причину отказа в передаче Украине истребителей Королевских ВВС

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Власти Великобритании не будут передавать Украине истребители в течение не только ближайших месяцев, но и ближайших лет. Об этом заявил в интервью британской прессе министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес.

По утверждению главы британского военного ведомства, необходимо планировать не только военную поддержку Украины в настоящее время, но и долгосрочную помощь киевскому режиму. Однако речь о передаче истребителей, по словам Уоллеса, не идет.

Главная проблема, как следует из заявления главы британского военного ведомства, заключается в невозможности эксплуатации и технического обслуживания западных боевых самолетов украинскими военнослужащими без специальной подготовки.

При этом на курсах в несколько недель или даже месяцев подготовить военных летчиков или авиационных инженеров, специалистов по ракетному вооружению, средствам связи и наблюдения не представляется возможным.

Уоллес подчеркнул, что если британское правительство примет решение о передаче Украине истребителей, то Лондону придется предоставить в распоряжение киевского режима и не менее 200 военнослужащих Королевских военно-воздушных сил.

Понятно, что на такой шаг британские власти не пойдут: во-первых, это уже будет прямая конфронтация Лондона с Россией, а во-вторых, не факт, что сами британские военнослужащие с этим согласятся. Да и потери британских кадровых военных неодобрительно воспримет британское общество.